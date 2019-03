P. Pellegrini odcestoval na pracovnú cestu do Poľska a Francúzska

V pondelok (11. 3.) by sa mal Pellegrini v Paríži stretnúť s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom.

Bratislava 10. marca (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľu odcestoval na trojdňovú pracovnú cestu do Poľska a Francúzska. Okrem iného sa zúčastní na digitálnom summite Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a vystúpi aj pred poslancami v Európskom parlamente (EP).



Predseda vlády sa v nedeľu vo Varšave zúčastní na oslavách 20. výročia vstupu Poľska do Severoatlantickej aliancie (NATO). V pondelok (11. 3.) by sa mal Pellegrini v Paríži stretnúť s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom. Vystúpiť plánuje aj na summite OECD Going Digital, ktorý má za cieľ pomôcť krajinám s digitálnou transformáciou.



Pellegrini zároveň počas návštevy Francúzska odhalí pamätnú tabuľu venovanú Slovákom aj Čechom uväzneným v bývalom koncentračnom tábore Struthof – Natzwiller. Slovenský premiér by sa v utorok (12. 3.) mal stretnúť s predsedom EP Antoniom Tajanim. Prihovorí sa aj poslancom EP v Štrasburgu a následne by s nimi mal diskutovať o budúcnosti Európskej únie.