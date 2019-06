P. Pellegrini odletel na summit EÚ o obsadení kľúčových postov

V médiách sa v priebehu júna objavili informácie, že Pellegrini sa vážne zaujíma o post predsedu Európskej rady. Premiér to následne poprel.

Bratislava/Brusel 30. júna (TASR) - Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľu popoludní odcestoval do Bruselu na mimoriadny summit Európskej únie, na ktorom sa čelní predstavitelia jej členských krajín pokúsia nájsť dohodu na obsadení kľúčových postov v orgánoch Únie - predsedu Európskej komisie a Európskej rady, ale aj šéfa diplomacie a Európskej centrálnej banky. Očakávajú sa zložité rokovania, ktoré zrejme potrvajú do pondelka.



Na minulotýždňovom summite EÚ (20.-21.6.) sa hlavy vlád a štátov nedokázali dohodnúť ani na jednom z troch volebných lídrov hlavných európskych politických strán, takzvaných špicenkandidátov, aby niektorý z nich obsadil funkciu predsedu Európskej komisie.



V médiách sa v priebehu júna objavili informácie, že Pellegrini sa vážne zaujíma o post predsedu Európskej rady. Premiér to následne poprel s tým, že sa chce angažovať najmä v slovenskej politike.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec