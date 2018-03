VIDEO: P. Pellegrini odovzdal A. Kiskovi vynovený zoznam ministrov

Všetky prenosy zo stretnutia prezidenta SR Andreja Kisku v navrhnutými členmi novej vlády nájdete TU.

G. Gál: Odvolanie D. Kováčika nie je otázka dňa

Bratislava 21. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odovzdal v stredu prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi druhý návrh na členov jeho vlády. Oproti pôvodnému zoznamu, ktorý hlava štátu odmietla, došlo k zmene v nominácii na post ministra vnútra. Ten má namiesto Jozefa Ráža ml. zastávať Tomáš Drucker, ktorého má na poste ministra zdravotníctva vystriedať Andrea Kalavská.povedal Pellegrini po odchode od Kisku. Na margo Druckera poznamenal, že jeho úloha nebude jednoduchá, keďže vnútro je obrovský rezort.poznamenal s tým, že ho museli presviedčať.V súvislosti s ďalším postupom Pellegrini avizoval, že ak Kiska vymenuje novú vládu ešte tento týždeň, požiadal by predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), aby ju zvolal, ak je to možné, tiež ešte tento týždeň.Po Pellegrinim prídu za Kiskom na konzultácie aj noví ministri budúcej vlády. Prezident si postupne zavolal kandidáta na ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), kandidátku na ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer-SD), kandidáta na podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), kandidáta na ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) a kandidátku na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú.K samotnému vymenovaniu vlády Petra Pellegriniho by malo podľa informácií TASR dôjsť vo štvrtok (22.3.) dopoludnia.Odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika tak, ako to žiadajú ľudia na pravidelných zhromaždeniach, nie je aktuálne otázkou dňa. Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to uviedol kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).upozornil Gál.S Kiskom diskutoval najmä o svojich prioritách, ktoré by chcel ako minister napĺňať. Hovorili o nových kritériách na budúcich ústavných sudcov, o dĺžke súdnych konaní.povedal.Pri ústavných sudcoch poznamenal, že je vôľa pozmeniť kritériá na ich výber,Gál si tiež myslí, že sa vráti k otázke mäkších trestov za isté drogové delikty, aké navrhovala jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd), ale cez koaličných partnerov to neprešlo.dodal.