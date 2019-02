P. Pellegrini: Polícia nebude nad nikým držať ochrannú ruku

Premiér nebude tolerovať, ak štátny orgán nevie rozhodnúť na základe listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy, kto má alebo nemá poberať dotácie.

Košice/Bratislava 15. februára (TASR) - Polícia nebude nad nikým držať ochrannú ruku. Každého, kto porušuje zákon, bude stíhať tak, ako sa patrí v demokratickej krajine. Uviedol to v piatok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v Košiciach po stretnutí s farmármi za účasti predstaviteľov policajného zboru. Podľa neho to zástupcovia polície jasne deklarovali.



Budem robiť všetko preto, aby boli postihnutí aj štátni úradníci a štátne orgány, ktoré nekonajú, ako majú, zdôraznil. „Ak sa preukáže, že napríklad aj v rezorte pôdohospodárstva, v niektorých organizáciách na lokálnej úrovni nefungujú veci ako majú, budeme musieť prijať aj zásadné a rázne personálne opatrenia,“ povedal.







Premiér Pellegrini a policajný prezident Milan Lučanský si vypočuli na stretnutí podnety, ktoré sa týkajú trestných konaní alebo vyšetrovania. Premiér nebude tolerovať, ak štátny orgán nevie rozhodnúť na základe listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy, kto má alebo nemá poberať dotácie. Treba prehodnotiť, či napríklad regionálne pobočky Pôdohospodárskej platobnej agentúry fungujú ako treba a problémy treba riešiť, dodal predseda vlády.



Policajný prezident uviedol, že cestou je riešiť konkrétne prípady, aby sa veci pohli vpred aj systémovo. Len konštruktívna debata vedie k výsledkom, pripomenul s tým, že kontaktnou osobou bude košický krajský riaditeľ polície. V prípade potreby sa policajný prezident Lučanský nebráni využiť kontrolné mechanizmy a v prípade zlyhania aj vyvodiť personálne dôsledky.



Nespokojní farmári avizovali, že sa 18. februára vyberú na traktoroch do hlavného mesta, kde by mali prísť 19. februára.