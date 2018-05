P. Pellegrini: Posilníme konzuláty tam, odkiaľ čerpáme pracovnú silu

Premiér ST to vyhlásil po stredajšom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovensko bude musieť zvýšiť konzulárnu kapacitu v tých krajinách, z ktorých očakáva najväčší prísun pracovnej sily. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stredajšom (16.5.) stretnutí s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD). "Aby netrpeli slovenskí zamestnávatelia, ktorí na týchto pracovníkov čakajú," dodal.



"Ak Slovensko dnes čelí potrebe prísunu zahraničných pracovníkov z tretích krajín, napríklad z Ukrajiny a Srbska, slovenská diplomacia bude musieť v týchto krajinách personálne aj kapacitne posilniť naše konzulárne odbory," povedal premiér s tým, že takáto migrácia bude pod kontrolou ministerstva vnútra a ministerstva práce. To má presne definovať kategórie zamestnancov, ktorí by na Slovensko mohli kvôli práci prísť. Vďaka vyššej kapacite konzulátov sa záujemcovia o prácu rýchlejšie dostanú k vízam a povoleniu na pobyt.



Zvýšený záujem o prácu na Slovensku eviduje aj cudzinecká polícia. Tá v januári tohto roka zaznamenala 37-percentný medziročný nárast žiadostí cudzincov o pobyt na území Slovenska. Kým vlani ku koncu januára udelila cudzinecká polícia 3634 prechodných pobytov za účelom zamestnania, v tomto roku to koncom januára bolo už 7715 povolení. Najviac z nich bolo udelených Ukrajincom (2677), Srbom (2323) a Vietnamcom (659).