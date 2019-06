P. Pellegrini pozve ruských predstaviteľov na oslavy 75. výročia SNP

Legitimizovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 do Československa považuje za neprijateľné aj rezort diplomacie.

Moskva/Bratislava 4. júna (TASR) – Premiér SR Peter Pellegrini pozve najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa budú konať v auguste v Banskej Bystrici. Urobí tak počas stretnutia s prezidentom Vladimirom Putinom a premiérom Dmitrijom Medvedevom. Slovenským novinárom to potvrdil v utorok počas letu do Ruska, kde začína v utorok svoju oficiálnu návštevu.



"Slovenská republika oslavuje 75. výročie SNP a ja pozvem najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie, už samozrejme podľa ich možností, aby sa vysoký predstaviteľ Ruskej federácie mohol zúčastniť na oslavách v Banskej Bystrici tohto roku," konštatoval.



Predmetom rokovania premiéra Pellegriniho s ruským prezidentom a premiérom bude i medializovaná správa o záveroch okrúhleho stola, ktorý v ruskej Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov. Jeho účastníci schválili vyhlásenie, ktorým apelujú na poslancov dolnej komory ruského parlamentu, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci invázie vojsk Varšavskej zmluvy.



"Túto tému iniciatívne otvorím a budem sa pýtať aj pána premiéra a aj pána prezidenta, či je potrebné, aby sa zbytočne otvárali už podľa mňa zahojené rany, aby sa ruská Duma opäť vracala k udalostiam roku 1968, ktoré sme nejakým spôsobom navzájom uzavreli. Budem sa snažiť nabádať ruských predstaviteľov, aby sa pokúsili urobiť všetko pre to, aby hlasovanie v ruskej Dume bolo opäť neúspešné, ako bolo predtým, a aby sme zbytočne do našich vzťahov nevnášali niečo, čo tam už nepatrí," uzavrel.



Legitimizovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 do Československa považuje za neprijateľné aj rezort diplomacie. Ten však nepredpokladá, že by návrh prešiel, keďže ide o opakovanú iniciatívu ruskej opozičnej Komunistickej strany, ktorá doteraz nikdy nemala dostatočnú podporu pre svoj návrh.



Návšteva Petra Pellegriniho v Ruskej federácii sa koná iba mesiac po tom, čo ho v Bielom dome začiatkom mája prijal americký prezident Donald Trump. Premiér by sa mal vrátiť na Slovensko v piatok 7. júna.