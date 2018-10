P. Pellegrini predstavil svojich poradcov, označil ich za Radu múdrych

Tím tvorí poradca pre zahraničnú politiku Peter Kmec, ekonomický expert z SAV Vladimír Baláž, marketingový expert Peter Littmann, podnikateľ Štefan Rosina a analytička Alena Sabelová.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) predstavil na profile na sociálnej sieti svojich piatich poradcov, ktorých označil za "Radu múdrych". Tím tvorí poradca pre zahraničnú politiku Peter Kmec, ekonomický expert zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Vladimír Baláž, marketingový expert Peter Littmann, podnikateľ Štefan Rosina a analytička Alena Sabelová.



Expertom na marketing sa v Pellegriniho tíme stal generálny riaditeľ medzinárodnej poradenskej spoločnosti Brandinsider Peter Littmann, ktorý žije už 50 rokov v zahraničí. Ako sám uviedol, chce prispieť k tomu, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť slovenských podnikov. V tíme bude pôsobiť aj prezident Matador holding Štefan Rosina, ktorý sa s premiérom pozná už dlhšie. Jeho ambíciou je hovoriť o stave priemyslu a rozvoji slovenského hospodárstva.



V "Rade múdrych" bude pôsobiť aj analytička Alena Sabelová, ktorá sa bude zaoberať najmä otázkou zdravotníctva a školstva. "Témy ako je starnúca populácia alebo nastupujúca digitalizácia, robotizácia, výrazne ovplyvnia životy v našich krajinách," povedala vo zverejnenom videu na premiérovom profile Sabelová. Podľa nej sa môže zdať, že sú to témy, ktoré nevyžadujú akútne riešenia. "Všetci však vieme, že ak sa im nebudeme venovať, tak dôsledky neriešenia budú veľké," dodala.



Ekonomickým expertom v rade sa stal Vladimír Baláž zo SAV. "My sa už do budúcnosti naozaj nemôžeme profilovať ako krajina, ktorá žije z nejakej lacnej práce a nízkych daní. Budeme sa musieť omnoho viacej spoliehať na vysokokvalifikované práce, na inovácie a výskum, pretože z týchto vecí pochádza bohatstvo vyspelých krajín," povedal Baláž vo videu.



Piatym členom tímu bude kariérny diplomat Peter Kmec, venovať sa bude zahraničnej politike. Predtým bol napríklad veľvyslancom v USA a vo Švédsku.