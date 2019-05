P. PELLEGRINI: RAKÚSKY KANCELÁR S. KURZ PREKRAČUJE SVOJE PRÁVOMOCI

Správu aktualizujeme.

Bratislava 6. mája (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz prekračuje svoje právomoci. Tvrdí to slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Reagoval tak na vyhlásenie kancelára, ktorý chce všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Pellegrini vníma tieto slová so znepokojením a deklaruje, že nedovolí, aby sa príslušník iného štátu pokúšal zasiahnuť do suverénnych rozhodnutí Slovenska. Predseda vlády to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že Kurza pozýva na Slovensko.