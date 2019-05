P. Pellegrini: Slovensko naliehavo potrebuje inšpirácie Štefánikom

Poukázal na to, že Štefánikova láska k národu sa skĺbila s rozumom a úctou k faktom.

Bratislava/Brezová pod Bradlom 4. mája (TASR) – Slovensko naliehavo potrebuje inšpirácie Milanom Rastislavom Štefánikom. Malo by hľadať pevnú vôľu a chuť pasovať sa s problémami. "Potrebujeme Štefánikovo odhodlanie pracovať pre Slovensko aj napriek tomu, že nás možno osud zavial na úplne iné cesty,” povedal na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



Štefánik je podľa premiéra inšpiratívny pre slovenskú budúcnosť svojou vôľou. Na jeho bojoch s podlomeným zdravím a opakujúcimi sa neúspechmi považuje za najdôležitejšie, že ich nikdy nevzdal. "Po každom páde sa znova a znova postavil a neúnavne bojoval ďalej. Jeho vôľa víťazila nad slabosťami," zdôraznil Pellegrini, ktorý pripomenul Štefánikovo motto "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!".



Napriek pestrému životu, vedeckým, vojenským a iným aktivitám Štefánik podľa premiéra nikdy nezabudol na Slovensko. "Nepýtal sa, čo môže jeho vlasť urobiť preňho, ale čo môže urobiť on v prospech národa,” poznamenal Pellegrini s tým, že Štefánik vybojoval svoj boj napriek tomu, že ho začínal v období, keď sa jeho neskorší výsledok zdal byť vzhľadom na medzinárodné pomery nepredstaviteľný. "Okamih, kedy sa mal po návrate z Talianska dotknúť rodnej hrudy, mal byť jednou z najkrajších chvíľ v jeho živote. Žiaľ, pre celé Slovensko, bola to aj jeho chvíľa posledná."



Poukázal na to, že Štefánikova láska k národu sa skĺbila s rozumom a úctou k faktom. Vďaka tomu vedel, že na vymanenie sa spod uhorskej nadvlády je potrebná spoločná cesta s českým národom, ako aj to, že Slovensko sa musí usilovať hľadať vo svete silných a demokratických spojencov a spolupracovať s nimi na udržaní mieru a pokojného života.



Pellegrini vyjadril názor, že inšpirácie Štefánikom Slovensko naliehavo potrebuje. "Nehľadať dokonalosť, ktorá neexistuje, ale hľadať pevnú vôľu a chuť pasovať sa s problémami. Pretože mnohé z nich, ktoré neraz kvôli krátkodobým sporom nevidíme, začínajú byť mimoriadne naliehavé,” zdôraznil predseda vlády, podľa ktorého potrebujeme aj pochopenie pre to, že miesto Slovenska je v Európe a nikde inde. "Malá, no mimoriadne šikovná krajina sa musí rozvíjať v rámci spoločenstva, s ktorým zdieľa rovnaké hodnoty. Sebavedomo a s rozumom,” uzavrel.