P. Pellegrini: Udržateľný rozvoj nemôže existovať bez mieru a naopak

Petrohrad 7. júna (TASR) – Udržateľný rozvoj nemôže existovať bez mieru a mier bez udržateľného rozvoja. Slovensko podporuje zmysluplný a komplexný dialóg medzi štátmi a inými partnermi na národnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Slovenský premiér Peter Pellegrini to uviedol v piatok na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade.



Na fóre vystúpil počas hlavného panelu spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, bulharským prezidentom Rumenom Radevom, arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Okrem nich sa na fóre zúčastňuje mnoho ďalších prezidentov a premiérov z celého sveta, zástupcovia medzinárodných spoločností a bánk a tiež nezávislí experti.



Tohtoročné fórum sa zameriava na agendu udržateľného rozvoja, pričom štyri kľúčové oblasti sú globálne hospodárstvo, dosahovanie národných rozvojových cieľov v ruskom hospodárstve, technológie a téma "ľudia na prvom mieste".



Slovenský premiér označil prijatie Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja za pozoruhodný úspech. "Sme tu, aby sme pochopili, že ide o globálny referenčný rámec vývoja na celom svete, s jasnou víziou a jednoznačnými kritériami, berúc do úvahy štvrtú priemyselnú revolúciu, klimatické zmeny, bezpečnostné hrozby. Nikdy predtým sme nemali univerzálnu stratégiu súdržnosti medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou politikou. To je Agenda 2030. Potrebujeme, aby sa zapojil každý. Udržateľný rozvoj je našou povinnosťou voči budúcim generáciám," konštatoval Pellegrini na ekonomickom fóre.



Lídri z celého sveta sa zaviazali skoncovať s chudobou a bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na svete, ale aj pre planétu Zem. Agenda 2030 predstavuje výzvu, aby sa do plnenia jej 17 cieľov do roku 2030 - skoncovania s chudobou a boju proti nerovnosti a klimatickým zmenám - zapojili vyspelé i rozvojové štáty a aj bežní ľudia. Na Slovensku je gestorom implementácie agendy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je gestorom v medzinárodnom prostredí.



Čas sa podľa slovenského premiéra kráti a dosiahnutie niektorých cieľov je ohrozené. Podľa Pellegriniho sú tu dva hlavné problémy - financovanie a komunikácia.



Ako uviedol, celosvetovo je potrebné investovať do udržateľného rozvoja 5-7 biliónov dolárov ročne, čo predstavuje 7-10 percent svetového HDP. Až 60 percent svetového HDP pochádza zo súkromného sektora. "Nemôžeme sa ďalej spoliehať iba na oblasti verejného financovania a vytvárať prognózy na finančne vratkých základoch... Peniaze sú, ale chyba je v manažmente... Poďme sa rozprávať o tom, ako prepojiť verejné a súkromné zdroje zmysluplným spôsobom. Dobrou správou je, že mnohé podniky majú ochotu pomôcť. Naopak, zlou správou je, že iba 17 percent z nich v skutočnosti predstavilo akékoľvek relevantné plány alebo opatrenia, ktoré by túto podporu zhmotnili. Takže sa musíme v tejto oblasti viac snažiť," vyzval na fóre premiér.



V oblasti komunikácie a tzv. "networkingu" tvrdí, že na rozdiel od miléniových rozvojových cieľov sa ciele udržateľného rozvoja vzťahujú na všetkých, nie iba na rozvojové krajiny. "Musíme zmeniť našu rétoriku, keď hovoríme o cieľoch udržateľného rozvoja. Musíme nájsť spoločný jazyk, ktorý nám umožní komunikovať naprieč kultúrnymi a geografickými bariérami," zdôraznil premiér.



Pripomenul, že Slovensko podniklo nevyhnutné kroky na integráciu Agendy 2030 do dlhodobého národného rozvojového rámca. Podporil možnosť zapojenia cieľov udržateľného rozvoja do slovenského Národného investičného plánu do roku 2030, čo by malo posilniť financovanie udržateľného rozvoja. "Potrebujeme víziu o tom, kde chceme mať našu krajinu o 11 rokov," dodal.



Zároveň poukázal na to, že v máji 2019 Slovensko predsedalo ministerskej rade Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), pričom cieľom bolo využiť potenciál novej éry digitalizácie. "Počas môjho prejavu na ministerskom podujatí OECD som navrhol, že digitálny humanizmus sa musí stať rozhodujúcou filozofickou orientáciou 21. storočia. Humanizmus ako taký kladie dôraz na ľudské bytosti. Digitálny humanizmus znamená, že ľudia zostávajú v centre pozornosti aj v čase digitálnej transformácie, pričom digitalizácia by mala prispieť vo svojej celosti a komplexnosti k zlepšeniu života ľudí a zachovaniu našej planéty," spresnil.



Slovensko sa ako priemyselná krajina taktiež musí vyrovnať s výrobou v čoraz digitalizovanejšom svete. Tak, ako sa spoločnosti musia naučiť robiť udržateľný biznis, tak sa mladí ľudia musia naučiť žiť udržateľným životným štýlom, uviedol Pellegrini.



Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum vzniklo v roku 1997 a od roku 2006 sa koná pod záštitou ruského prezidenta. Je globálnou platformou na diskusiu o kľúčových ekonomických otázkach, nazýva sa aj "Davosom východu". V minulom roku prišlo na fórum viac než 17.000 účastníkov zo 143 krajín, hlavným zahraničným rečníkom bol francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Premiér Pellegrini sa vráti na Slovensko ešte v piatok.



Osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová