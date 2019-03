P. Pellegrini vyzval k čo najväčšej účasti v prezidentských voľbách

Hľadajme človeka, u ktorého je doterajší život zárukou, že svoje volebné sľuby skutočne naplní. Hľadajme niekoho, kto bude garantom dobrej, európskej budúcnosti Slovenska, povedal premiér.

Bratislava 13. marca (TASR) - Premiér Peter Pellegrini vyzval občanov, aby prišli v sobotu (16. 3.) voliť v čo najväčšom počte. Počas svojho vystúpenia v RTVS pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami odporučil voličom, aby si dopriali čas a porozmýšľali nad tým, koho budú voliť. Zdôraznil potrebu voliť prezidenta pre budúcnosť.



"Hľadajme človeka, u ktorého je doterajší život zárukou, že svoje volebné sľuby skutočne naplní. Hľadajme niekoho, kto bude garantom dobrej, európskej budúcnosti Slovenska. Tá je základným predpokladom spokojnosti občanov Slovenskej republiky," povedal premiér.



Účasť na voľbách považuje za spoločenskú zodpovednosť. Podľa jeho slov sa v nich bude rozhodovať o najvyššom slovenskom reprezentantovi doma aj v zahraničí, a zároveň o človeku, ktorý bude plniť dôležitú úlohu pri hľadaní konsenzu na domácej politickej scéne. Zdôraznil, že Slovensko patrí do Európskej únie a tam je aj jeho budúcnosť nie len z hľadiska kultúrneho a civilizačného priestoru.



Budúceho prezidenta vyzval, aby zmieril Slovensko, ktoré je podľa neho rozdelené pomyselným múrom. Hlava štátu by mala byť podľa neho rešpektovanou a prirodzenou autoritou, ktorá vie byť dôstojným partnerom vlády a parlamentu. "Ak sa mu podarí z nadhľadu spájať politikov, odborníkov, tretí sektor i prirodzené komunity, môže byť významnou pomocou napríklad pri riešení sociálnych otázok," priblížil svoj názor.



Diskusiu na témy zo sociálnej oblasti má podľa jeho názoru v spoločnosti otvárať aj prezident. Reagovať by tak mal na otázky ako napríklad starnutie populácie, nízka pôrodnosť či prichádzajúce výrazné zmeny v štruktúre priemyslu.