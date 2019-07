P. Pollák je jedným z troch rómskych poslancov v Európskom parlamente

Slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) je historicky prvým slovenským poslancom zastupujúcim rómsku etnickú menšinu.

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Európska sieť proti rasizmu (ENAR) pred mesiacom (4.6) upozornila, že po májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) budú etnické menšiny v novom zložení zákonodarného zboru EÚ nedostatočne zastúpené. Slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) je historicky prvým slovenským poslancom zastupujúcim rómsku etnickú menšinu a jedným z troch rómskych členov europarlamentu.



Začiatkom júna ENAR, ktorá zoskupuje mnohé mimovládne organizácie v Európe, upozornila, že výsledky eurovolieb znamenajú, že v parlamentnom volebnom období 2019-24 budú mať etnické menšiny z krajín EÚ len 36 zo 751 poslancov EP, čiže iba päť percent z celkového počtu europoslancov.







Z 36-člennej skupiny poslancov, ktorí podľa ENAR-u nie sú zadefinovaní ako príslušníci "bielej rasy", sú traja rómskeho pôvodu: Romeo Franz z Nemecka, Lívia Járókaová z Maďarska a Peter Pollák zo Slovenska.



Na otázku TASR, ako možno prilákať členov národnostných a etnických menšín, aby sa viac zapájali do celoeurópskeho volebného procesu, Pollák najskôr ocenil, že ľudia na Slovensku nemali problém zahlasovať za etnického Róma, a potom skonštatoval, že k tomu došlo zrejme aj v kontexte narastajúceho extrémizmu a fašizmu na Slovensku.



"Ja som bol jasnou odpoveďou voči jasne narastajúcemu trendu zvyšovania extrémizmu a fašizmu na Slovensku. Naozaj je potrebné, aby menšiny mali svoje zastúpenie v každej jednej demokratickej inštitúcii, v každom parlamente, pretože to nie je len výhoda pre samotnú menšinu, ale je to výhoda aj pre väčšinu," opísal situáciu poslanec.



Hoci Pollákovi patrí isté prvenstvo v rámci Slovenska, v europarlamente už bolo viacero rómskych poslancov. Prvým bol Juan de Dios Ramírez Heredia zo Španielska (1994-1999) a zrejme najznámejším zástupcom tejto menšiny je prvá rómska europoslankyňa Lívia Járókaová z Maďarska, ktorá je členkou EP od roku 2004.



Po dvoch mandátoch z europarlamentu v roku 2014 odišla a vrátila sa ako náhradníčka za iného maďarského poslanca v septembri 2017. V novembri toho istého roka bola zvolená za podpredsedníčku EP a tento úspech opäť zopakovala tento týždeň v stredu, keď sa stala jednou zo 14 podpredsedov nového volebného obdobia EP.



Okrem Polláka však Slováci do europarlamentu poslali aj dvoch poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽS NS) - Milana Uhríka a Miroslava Radačovského. Ide o stranu, ktorá sa netají protirómskymi náladami a kampaňami. Na otázku, ako bude s nimi vychádzať počas päťročného pôsobenia v Bruseli a Štrasburgu, kde sa budú zrejme často stretávať, Pollák uviedol, že bude voči nim slušný, ale kontakty s nimi vyhľadávať nebude.



"Mňa rodičia vychovali slušne, takže slušne sa týmto ľuďom pozdravím, avšak zároveň viem, že s ľuďmi, ktorí hovoria, že holokaust sa neudial, a hovoria o parazitoch, a zároveň sú to ľudia, ktorí vodu kážu a víno pijú, tak tam neexistuje nejaký priestor na spoluprácu. Slušne sa im pozdravím, avšak vzájomne spolupracovať či kamarátiť sa nebudeme," skonštatoval.



Zároveň pripomenul, že k takejto situáciu došlo hneď počas prvého plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu, keď sa v hoteli v nemeckom mestečku Kehl tvárou v tvár ocitol s Uhríkom z ĽS NS. "Slušne som pozdravil a išiel som ďalej," opísal situáciu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak