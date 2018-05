Rusko uviedol, že podpísal zmenku vo výške viac ako 26 miliónov eur

Na otázku prečo nebola existencia zmenky zaznamenané v účtovníctve, exriaditeľ TV Markíza uviedol, že to bola záručná zmenka a nepovažoval to za potrebné.

Bratislava 2. mája (TASR) – Pavol Rusko zmenku v hodnote viac ako 26 miliónov eur podpísal. Uviedol to na Okresnom súde (OS) Bratislava V, na ktorom pokračovalo v stredu pojednávanie v prípade zmenkovej kauzy týkajúcej sa TV Markíza a jej bývalého riaditeľa Pavla Ruska. Ide o zmenku vo výške viac ako 26 milióna eur, kde na strane žalobcu figuruje spoločnosť Mariána Kočnera Správa a inkaso zmeniek, s. r. o., a na strane žalovaných Pavol Rusko a spoločnosť Markíza – Slovakia, s. r. o.



Na súde v stredu vypovedal bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko. "Áno, bola to zmenka, ktorá poisťovala situáciu pre prípad, keby sme neboli ochotní alebo schopní zaplatiť to, čo bolo dohodnuté," odpovedal na otázku, či vystavil blankozmenku v prospech Mariána Kočnera. Tvrdil, že zmenku vystavil ešte v roku 2000. "Určite áno," odpovedal Rusko na ďalšiu otázku, či je dátum vystavenia blankozmenky zhodný s dátumom, kedy ju skutočne podpísal. Rusko zopakoval svoje skoršie tvrdenia, že svojím konaním sa len snažil zachrániť licenciu pre televíziu Markíza. Na otázku prečo nebola existencia zmenky zaznamenané v účtovníctve, uviedol, že to bola záručná zmenka a nepovažoval to za potrebné.



Právny zástupca televízie Markíza Tomáš Kamenec upozornil na z jeho pohľadu viacero nezrovnalostí v celej kauze. Zdôraznil, že v účtovníctve Markízy "neexistuje zmienka o zmenke," ktorá je predmetom konania a nie je nikde evidovaná. "Štatutárny zástupca žalobcu (Marián Kočner, pozn. TASR) je vnímaný ako kontroverzný podnikateľ, jeho meno a mená spoločností, ktoré ovláda alebo v ktorých má podstatný vplyv sa objavujú vo viacerých kauzách, ktoré sú vnímané na hranici zákona alebo priamo za hranicou zákona," uviedol Kamenec.



Bývalý riaditeľ televízie Markíza mal v roku 2000 podpísať spolu štyri zmenky, pričom dve vystavil na Kočnera a dve na Štefana Ágha. Pre tieto zmenky teraz na súdoch prebiehajú tri súdne pojednávania, v ktorých spoločnosť Kočnera žiada od Ruska a Markízy – Slovakia spolu viac ako 42 miliónov eur.



Koncom apríla tohto roka Okresný súd Bratislava V v jednom z prípadov rozhodol, že bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera. Toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné.



Na stredajšom pojednávaní sa Marián Kočner nezúčastnil, podľa vyjadrenia jeho advokáta je v zahraničí.



Pojednávanie v tejto veci, ktoré bolo pôvodne naplánované na štvrtok 3. mája, sa neuskutoční. Ďalšie pojednávanie v tejto veci súd naplánoval na 20. júna.