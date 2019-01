P. Šufliarsky: Je predčasné hovoriť o postihoch voči D. Trnkovi

Šufliarsky tvrdí, že nevie, kedy nahrávka vznikla, preto nevie posúdiť, aké väzby a vzťahy v tom období boli medzi Marianom K. a Trnkom.

Bratislava 16. januára (TASR) - Je predčasné hovoriť o tom, či hrozí stíhanie, alebo iný postih bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi v súvislosti s nahrávkou rozhovoru medzi ním a podnikateľom Marianom K., ktorý je momentálne väzobne stíhaný v súvislosti s tzv. televíznymi zmenkami. Myslí si to prvý námestník generálneho prokurátora SR pre trestný úsek Peter Šufliarsky. Doplnil, že orgány činné v trestnom konaní majú v tejto veci dostatočne voľné ruky.



"To, akým spôsobom je možné prerušiť výkon funkcie prokurátora, stanovuje zákon," povedal. Dočasne pozastaviť výkon funkcie služobnej činnosti prokurátora sa môže, ak je voči nemu vedené disciplinárne konanie za závažné previnenie, alebo je trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin, ozrejmil. Šufliarsky deklaroval, že z vecí, ktoré sú obsahom uvedenej nahrávky, ani jedna neprešla jeho rukami.



"Obsah nahrávky a ďalšia komunikácia medzi rôznymi osobami, nemôžem špecifikovať akými, obsahujú podozrenie z korupčnej a inej trestnej činnosti. Spracoval som generálnemu prokurátorovi písomný pokyn pre špeciálneho prokurátora, kde budú tieto veci preverené," povedal na stredajšom brífingu Šufliarsky. Dodal, že špeciálny prokurátor má zabezpečiť aj dozor proti úniku informácií a zachovaní objektivity dozoru, keďže boli viacerí prokurátori v rezorte podriadení Trnkovi.



Ide podľa neho o podozrenie zo závažnej trestnej činnosti. "Čas a úniky informácií hrajú proti nám," doplnil. Predpokladá, že nahrávkou sa bude zaoberať špecialista na korupčnú trestnú činnosť. S najväčšou pravdepodobnosťou, bude podľa jeho slov prípad vyčlenený na samostatné konanie.



Je potrebné rozlišovať, kedy a kde nahrávka vznikla. Ako sa ďalej vyjadril Šufliarsky, počas maximálne dvoch stretnutí s Marianom K. v kancelárii vtedajšieho generálneho prokurátora Trnku si nevšimol, že by sa k nemu podnikateľ správal, ako k svojmu podriadenému. Povedal to v súvislosti s otázkami ohľadom medializovaných informácií o obsahu nahrávky.



Šufliarsky tvrdí, že nevie, kedy nahrávka vznikla, preto nevie posúdiť, aké väzby a vzťahy v tom období boli medzi Marianom K. a Trnkom. "Ja som tieto vzťahy, väzby absolútne nepoznal. Ja som bol radový prokurátor. Boli tu iné prokurátorské esá, ktoré tie vzťahy poznali," uviedol s tým, v súčasnosti nie je možné pestovanie takýchto vzťahov. "Myslím si, že máme dosť silnú integritu na to, aby sme sa vedeli s takýmito vzťahmi v rezorte vysporiadať."



Nahrávkou rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Trnku s obvineným podnikateľom Marianom K. sa bude zaoberať prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (GP SR) Andrea Predajňová. "S poukázaním na obsah a analýzu získaných informácií zo zaisteného materiálu bola vec z dôvodu vecnej príslušnosti postúpená na ďalšiu realizáciu na ÚŠP GP SR," spresnila. V prípade Trnku môže, ako zdôraznila, generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár postupovať iba v intenciách zákona. Zánik služobného pomeru prokurátora, respektíve jeho odvolanie, upravuje paragraf 15 Zbierky zákonov č. 154/2001.