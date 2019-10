P. Šufliarsky: Po mojej vražde ma mal nahradiť exnámestník René Vanek

Bratislava 20. októbra (TASR) – Po plánovanej vražde bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho sa mal jeho nástupcom vo funkcii stať bývalý námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek. TASR informácie z prostredia vyšetrovania potvrdil prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Peter Šufliarsky.



Dospel k tomu po vznesení obvinenia voči štyrom osobám, ktoré okrem jeho vraždy plánovali aj vraždu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica, ako aj nazretí do vyšetrovacieho spisu. "Zistil som, že bývalý prokurátor JUDr. R.V. mal byť kandidátom na funkciu prvého námestníka generálneho prokurátora SR po tom, ako som mal byť v roku 2018 fyzicky zlikvidovaný,“ povedal pre TASR Šufliarsky.



Na Vaneka, ktorému zrušil generálny prokurátor poverenie funkcie v januári po medializácii jeho komunikácie s Alenou Zs., mali byť podľa uznesenia získané diskreditačné materiály v takom rozsahu, že funkciu prvého námestníka, najmä v trestnej oblasti pôsobnosti prokuratúry, mal vykonávať "nie ako službu verejnosti, ale ako službu vybraným osobám s konkrétnym cieľom". Konkrétnosti Šufliarsky s odvolaním na zákonné tajomstvo neuviedol.



"Verím, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) budú tieto skutočnosti dôsledne preverovať a budú dokazovať účasť aj iných osôb," zdôraznil Šufliarsky. Ten sa svojej funkcie vzdal po zverejnení sms správ s obvineným a obžalovaným Marianom K. k 1. aprílu tohto roku.



Chcel tak podľa svojich slov vylúčiť akúkoľvek pochybnosť o ovplyvňovaní trestných konaní súvisiacich s objednávkou jeho vraždy, ako aj komunikácie s Marianom K. Doplnil, že v prvom prípade bolo vznesené obvinenie a v druhom sa vylúčilo, že by akokoľvek porušil zákon. "Dôvodom môjho rozhodnutia absolútne nebolo priznanie mojej viny, pretože som sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania, čo je konštatovanie OČK v trestnom konaní. Naopak, moja osoba bola predmetom závažného trestného činu, ku ktorému nedošlo len náhodnou aktivitou štátneho orgánu," zdôraznil exnámestník.



Z príprav vrážd Šufliarskeho, Žilinku a Lipšica obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Alenu Zs., Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A. Všetci sú obvinení aj v prípade úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej je obvinený aj Marian K. Do konca toho mesiaca sa očakáva, že dozorový prokurátor ÚŠP podá v prípade Kuciaka a Kušnírovej obžalobu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS).