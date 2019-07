P. Tóth nepríde vypovedať na pojednávanie o údajnom falšovaní zmeniek

Tóth mal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať v stredu, rovnako ako Jozef Dučák, ktorý je obvinený aj v kauze Technopol Servis spolu s Marianom K.

Bratislava 31. júla (TASR) - Niekdajší novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth nepríde svedčiť na stredajšie pojednávanie v kauze údajného falšovania zmeniek televízie Markíza. Tóth to oznámil prostredníctvom sociálnej siete.



Ozrejmil, že ak by svoju verziu v súvislosti s prípadom mal potvrdiť pred súdom, museli by sa zmeniť bezpečnostné a ďalšie podmienky na Slovensku. "A to nie je v mojich rukách," uviedol.



Na začiatku stredajšieho pojednávania navrhol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, aby bol Tóth na pojednávanie predvedený políciou, čo by znamenalo, že by policajti Tótha vyhľadali a doviezli na súd aj proti jeho vôli. Obhajca Markízy Daniel Lipšic navrhol senátu, aby zvážil výpoveď svedka Tótha cez telemost.



Tóth mal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať v stredu, rovnako ako Jozef Dučák, ktorý je obvinený aj v kauze Technopol Servis spolu s Marianom K. Predvolanie na súd sa však Tóthovi nepodarilo doručiť. Tóthov syn políciu informoval, že jeho otec je v zahraničí a nevie, kedy sa vráti. Vypovedať nepríde ani Dučák, oznámil, že sa nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov.







V kauze zmeniek mali obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora "po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotoviť štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov". Obvinení Pavol R. sa bráni, že zmenky, o ktorých mal vedieť len úzky okruh ľudí, boli spôsobom, ako zachrániť televíziu.



Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky Sylvie Volzovej, ktorá sa z účasti na pojednávaní ospravedlnila.