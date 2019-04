P. Žiga: Horúca skúška tretieho bloku EMO dopadla nad očakávanie

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce je v súčasnosti dostavaný na 98 % a ministerstvo hospodárstva očakáva, že začiatkom leta bude pripravený na zavážanie paliva.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Horúca hydroskúška tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) dopadla nad očakávanie. V niektorých údajoch dokonca výsledky dvojnásobne prekročili plánované parametre, informoval v utorok minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



"Predbežné výsledky hovoria o tom, že horúca hydroskúška dopadla nad očakávania," povedal minister. Konečnú správu o výsledkoch testovania reaktora očakáva ministerstvo do konca apríla.



Minister upozornil, že vzhľadom na tlak verejnosti sú kontroly, na ktoré dohliada Úrad jadrového dozoru, veľmi dôkladné. "Nedovolíme, aby sa s bezpečnosťou hazardovalo, a pokiaľ by sa našli niektoré nedostatky, jadrová elektráreň nebude spustená," dodal Žiga.



Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce je v súčasnosti dostavaný na 98 % a ministerstvo hospodárstva očakáva, že začiatkom leta bude pripravený na zavážanie paliva. Slovenské elektrárne (SE) v pondelok (15. 4.) informovali, že začali poslednú fázu testovania pred uvedením tretieho bloku v elektrárni Mochovce do prevádzky. Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie, najmä z dôvodu neplánovanej falošnej aktivácie hasiaceho systému. Oneskorenie bude mať vplyv aj na zvýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur. SE zároveň posunuli predpokladané spustenie bloku do prevádzky o osem mesiacov.



Minister povedal, že štát, ktorý má v SE tretinový podiel, nebude zvýšenie nákladov financovať a požiada majoritného akcionára o personálne zmeny vo vedení elektrární. "Nie je normálne, aby sme na začiatku roka dostali nejaké termíny a po troch mesiacoch boli termíny zmenené," dodal Žiga.