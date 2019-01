P. Žiga: Nemám dôvod M. Glváčovi neveriť, je to dlhoročný kolega

Zároveň zdôraznil, že od prepuknutia kauzy s Glváčom osobne nebol.

Bratislava 23. januára (TASR) - Podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga nemá dôvod neveriť podpredsedovi NR SR Martinovi Glváčovi (Smer-SD), že hovorí pravdu o komunikácii s Alenou Zs., obvinenou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Deklaroval to po stredajšom rokovaní vlády.



"Jeho vyjadrenie poznám s médií. Očakávam, že tento týždeň podá viac informácií, ale nemám dôvod mu neveriť, je to kolega, ktorého poznám dlhé roky. Verím, že komunikoval cez tretiu osobu," povedal Žiga.



Zároveň zdôraznil, že od prepuknutia kauzy s Glváčom osobne nebol. "Ak by to mala byť pravda, unikajú nám z policajného spisu materiály. Ak to pravda nie je, je to hypotetická debata," dodal.



Glváč v súvislosti s komunikáciou s Alenou Zs. tvrdí, že koordinoval svoje kroky s tretími osobami. Tie nekonkretizoval ani on, ani premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). "Verím, že bude môcť predložiť dôkazy, že konal v záujme toho, aby sa vyvaroval ovplyvňovaniu či ohrozeniu národnej bezpečnosti," povedal Pellegrini ešte v pondelok (21. 1.).



Alena Zs., obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzičasom odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.