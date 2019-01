P. Žiga: Pri nákupe transportérov má P. Gajdoš ešte dovysvetľovať veci

O čo ide, minister hospodárstva a člen Bezpečnostnej rady SR neprezradil. Uzatvorený nebol ani materiál, ktorý súvisí s predĺžením servisnej zmluvy s Ruskom na lietadlá MiG-29.

Bratislava 23. januára (TASR) - Nákup 81 obrnených transportérov Vydra neviazne pre chýbajúcu politickú dohodu, ale skôr pre technické otázky, ktoré treba dovysvetľovať. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva a člen Bezpečnostnej rady SR Peter Žiga (Smer-SD). Práve radou nákup transportérov zatiaľ neprešiel.



"Je ambícia pokračovať v nákupe, či konkrétne v tomto, neviem. Je záujem vyzbrojiť armádu kvalitnou technikou. Je možnosť, že ministerstvo obrany prehodnotí priority," pripustil Žiga.



Podľa jeho slov má minister obrany Peter Gajdoš (SNS) ešte niektoré veci týkajúce sa nákupu dovysvetliť. O čo ide, Žiga neprezradil. Uzatvorený nebol ani materiál, ktorý súvisí s predĺžením servisnej zmluvy s Ruskom na lietadlá MiG-29.



Gajdoš ešte v utorok (22.1.) povedal, že nákup transportérov predložil do bezpečnostnej rady a vlády a je pripravený obhájiť, čo v ňom je. "Vrátane všetkých skúšok vojenských, kontrolných, podnikových, ktoré jednoznačne ukazujú, že tento projekt je životaschopný," deklaroval. Tiež povedal, že z hľadiska "mojej obhajoby je to priechodné". Informácie, že by bol na vláde problém s priechodnosťou jeho návrhu, ešte v utorok nemal. "Je na to Koaličná rada. Len čo bude uvedený materiál v programe bezpečnostnej rady a vlády, som pripravený ho v plnej miere obhájiť na 100 percent," dodal.