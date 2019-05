Žiga: Situácia v Smere-SD je neobvyklá, nemala by sa riešiť v médiách

Potvrdil tiež slová premiéra Petra Pellegriniho, že si strana musí ujasniť svoje hodnoty.

Bratislava 29. mája (TASR) - Situácia v Smere-SD je podľa jeho podpredsedu Petra Žigu neobvyklá, nemala by sa však riešiť v médiách a na verejnosti. Povedal to v stredu v reakcii na výzvu niektorých okresných funkcionárov Smeru-SD z Košického kraja. Potvrdil tiež slová premiéra Petra Pellegriniho, že si strana musí ujasniť svoje hodnoty.







"Budeme musieť obsahovo zadefinovať hodnoty sociálnej demokracie, či to ešte má byť sociálna demokracia. Ja sa k tomuto programu hlásim, ale sú predstavitelia strany, ktorí možno idú do inej polohy. Toto si treba vyjasniť a potom možno prestanú aj názorové konflikty a komunikácia zo strany vrcholových predstaviteľov strany bude jednotná," povedal Žiga.



K výzve, aby na predsedu strany kandidoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Žiga povedal, že Pellegrini je v strane 20 rokov. "Postupoval od tých najnižších úrovní, cez krajské štruktúry a dostal sa až do vrcholového vedenia strany. Je plnohodnotne pripravený na pokračovanie," konštatoval.







Žiga však poprel, že by výzva vychádzala od neho, Pellegriniho a košického krajského predsedu Smeru-SD Richarda Rašiho, ktorých novinári označili za progresívne krídlo Smeru-SD. "Myslím si, že takéto veci by sa mohli riešiť trochu iným spôsobom," povedal. Žiga je tiež presvedčený, že sa k situácii vyjadrí predseda Smeru-SD Robert Fico, keď sa vráti zo zahraničia. Nepovedal, kde Fico je, ani kedy sa vráti.



Raši poprel, že by v Smere-SD boli oficiálne názorové prúdy. Na otázku, prečo sa on, Žiga a Pellegrini vyjadrujú zmierlivejšie, odpovedal, že sú zmierlivejšie povahy. Podľa jeho slov nie je potrebné zvolávať mimoriadny snem strany, je však možné, že sa riadny snem zvolá skôr. "Mali by sme sa opäť vrátiť do regiónov a začať budovať názory na to, ako by sme mali do veľkých volieb ísť," povedal.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) je presvedčená, že by sa k situácii malo zísť predsedníctvo. "Vydiskutujeme si všetky veci doma vo vlastnej kuchyni a potom sa budeme k tomu jednotne vyjadrovať," avizovala. Výsledok volieb podľa nej nie je veľkým sklamaním, aj keď je potrebná rekapitulácia.



Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. Pellegrini v reakcii uviedol, že víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, no privítal by, ak by sa realizovala v jej vnútri. O personálnych otázkach je podľa neho predčasné hovoriť, je však dôležité rozhodnúť o obsahu politiky Smeru-SD.







Sedem krajských predsedov Smeru-SD následne poslali stanovisko, že strana je jednotná a určite budú o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. "Ako predsedovia krajských organizácií sme vždy presadzovali otvorenú diskusiu vo vnútri strany a nie posielanie si odkazov cez médiá. Predovšetkým si myslíme, že akékoľvek politické vyjadrenia by nikdy nemali byť motivované vlastnými nenaplnenými ambíciami niektorých členov strany," uviedli krajskí predsedovia vo svojom stanovisku.



Raši, ktorý bol v čase formulovania stanoviska na rokovaní vlády, uviedol, že by osobne nerád hovoril o nenaplnených ambíciách. "Nechcel by som to ťahať do osobnej roviny, pretože to potom bude viac o emóciách a menej o racionálnom uvažovaní. Bol by som rád, keby sa to upokojilo. S Monikou (Smolkovou - pozn. TASR) sa o tom porozprávame, zvolám si znova krajskú radu a normálne si to vydiskutujeme na úrovni kraja," povedal Raši s tým, že tie myšlienky chce následne preniesť na úroveň predsedníctva. Ubezpečil tiež, že Smolková o svoju funkciu nepríde. "Plní si svoje úlohy, má dobré výsledky a je zvolená členmi daného okresu, na to nemám mandát," konštatoval.