P. Žiga: Smer-SD predstaví prezidentského kandidáta po komunálkach

Prezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová.

Bratislava 10. októbra (TASR) – Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) si myslí, že strana predstaví prezidentského kandidáta po komunálnych voľbách. Nevylúčil ani, že by mohlo ísť o človeka, ktorý by kandidoval s ich podporou. Žiga to uviedol v stredu po rokovaní vlády.



Zároveň tvrdí, že Smer-SD má s nomináciou kandidáta na prezidenta ešte čas, pretože doteraz nebol určený ešte ani termín týchto volieb. "My oznámime také meno, ktoré nebude potrebovať dlhú volebnú kampaň," povedal.



Minister podotkol, že "bola možno aj chyba, že pred niekoľkými týždňami oznámili termín, keď predstavia kandidáta na prezidenta". "Z taktických dôvodov by Smer-SD nemal predstaviť kandidáta na prezidenta pred komunálnymi voľbami," uviedol.



Prezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.