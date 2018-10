Pacientom s mozgovou príhodou svitá nádej vďaka novej metóde

Metódu zatiaľ využíva 350 nemocníc vo svete.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Pacientom s mozgovou príhodou svitá nádej na zlepšenie ich zdravotného stavu vďaka novému spôsobu diagnostiky ischemických mozgových príhod (RAPID). Táto technológia umožnila Centru intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave ako jedinému na Slovensku rozšíriť čas možnej liečby od vzniku mozgovej príhody zo šiestich hodín na 24 hodín. Metódu zatiaľ využíva 350 nemocníc vo svete.



RAPID technológia umožňuje sprístupniť liečbu mozgovej mŕtvice väčšiemu počtu pacientov, než bolo možné doteraz. "Doteraz bolo tzv. veľké ischemické mozgové príhody možné liečiť mechanickou trombektómiou len do šiestich hodín od ich vzniku. Ak pacient prišiel do nemocnice neskôr alebo nebol jasný čas vzniku mŕtvice - napríklad sa zobudil už s porážkou, aktívne sme ho už liečiť nemohli pre veľké riziko zakrvácania a iných komplikácií. Inak povedané, pri ischemickej cievnej mozgovej príhode bolo doteraz nutné poznať presný čas vzniku neurologických príznakov. Od času vzniku sa totiž počíta časový úsek, počas ktorého je možné bezpečne podávať infúznu liečbu (tzv. trombolýzu) alebo realizovať katetrizačnú liečbu - mechanickú trombektómiu," uviedol pre TASR intervenčný rádiológ Ivan Vulev.



Neurológ Martin Kucharík pre TASR zasa priblížil, že nový spôsob vyhodnocovania CT vyšetrenia pomocou tejto technológie umožňuje lekárom identifikovať časti mozgu, v ktorých je už mozgové tkanivo zničené a nie je možné ho zachrániť. Súčasne RAPID zobrazí a identifikuje také časti mozgu, ktoré sú v ohrození pre obmedzené cievne zásobenie, no stále je možné ich zachrániť liečbou s pomocou mechanickej trombektómie.



Kucharík dodal, že novou diagnostickou metódou RAPID bolo do centra odoslaných, následne správne identifikovaných a mechanickou trombektómiou zachránených deväť pacientov, ktorí boli mimo liečebného okna šiestich hodín.