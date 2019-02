Pacientom s vysokým tlakom po novom lieky predpíše všeobecný lekár

Artériová hypertenzia je medzi dospelými Slovákmi častým ochorením.

Bratislava 7. februára (TASR) – Pacientom s vysokým krvným tlakom sa zjednoduší život. Od februára totiž môžu predpisovať lieky na artériovú hypertenziu aj všeobecní lekári. Možnosťou predpisovania liekov všeobecným lekárom sa ušetria čas, financie aj stres pri zháňaní platného receptu. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová.



Doterajšia situácia s preskripčnými opatreniami komplikovala život lekárom aj pacientom. Kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zrušila preskripčné obmedzenia na všetky lieky na liečbu vysokého tlaku, okrem jedného – urapidilu - ešte v októbri minulého roka. Väčšinu liekov mohli predpisovať lekári aj doteraz. Niektoré lieky však mali obmedzenia. "Mohol ich naordinovať len špecialista internista alebo kardiológ, ktorého potom musel pacient navštevovať každých šesť mesiacov, aby dostal odporučenie na predpis liekov na ďalších šesť mesiacov," uviedla Benková.



Podľa jej slov do ambulancií špecialistov tak prichádzali s vysokým krvným tlakom aj nekomplikovaní pacienti, o ktorých sa vedeli postarať aj všeobecní lekári. Tento krok Benková označila ako "vyvrcholenie" desaťročného úsilia všeobecných lekárov, ktorí argumentovali na tému odborne, no bezúspešne.



Všeobecný lekár je pre pacienta dostupnejší časovo aj geograficky. "Ani pacienti, ani ich rodinní príslušníci, ktorí často, najmä v prípade starších pacientov, preberajú vybavovanie pravidelných odporúčaní, nebudú musieť cestovať na odborné vyšetrenia neraz aj mimo miesta svojho bydliska, tráviť dlhé hodiny v čakárňach špecialistov, vymeškávať z práce," spresnila.



Artériová hypertenzia je medzi dospelými Slovákmi častým ochorením. Na vysoký krvný tlak trpí viac ako tretina dospelých Slovákov, predpokladá sa že len polovica z nich sa lieči. Výskyt ochorenia stúpa s rastúcim vekom a vo veku nad 70 rokov. Vo vyspelých krajinách sa dožije hypertenzie až 90 percent obyvateľov, ak žijú dostatočne dlho.



Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo očakáva, že ambulancie špecialistov budú plniť pacienti, ktorí to skutočne potrebujú, a všeobecní lekári sa zasa zodpovedne postarajú o menej komplikovaných pacientov s hypertenziou. Ako Benková uzatvorila, verí, že takýto krok ocenia obe strany.