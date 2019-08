Pacientov so syfilisom pribudlo, počet ochorení na kvapavku klesol

Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov.

Bratislava 16. augusta (TASR) – Počet pacientov so syfilisom v minulom roku na Slovensku opäť stúpol. Naopak, klesol počet ochorení na kvapavku. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. TASR o tom informoval hovorca Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Boris Chmel.



NCZI zaznamenalo minulý rok na Slovensku 445 prípadov syfilisu. Oproti predchádzajúcemu roku ich počet vzrástol o 15 percent (+ 59 prípadov). „Za sledované obdobie rokov 2004 – 2018 to bol vôbec najvyšší výskyt tohto ochorenia,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Prevaha mužov s touto diagnózou bola v roku 2018 na úrovni 67,4 percenta.



Najvyšší výskyt syfilisu zaznamenali vo vekovej skupine 15- až 24-ročných, v ktorej výskyt tohto ochorenia podľa NCZI kontinuálne stúpa od roku 2015. Najviac liečených pacientov so syfilisom bolo v Košickom kraji, kde je výrazný nárast zrejmý najmä po roku 2015 (o 168 percent). Najmenej prípadov bolo v Trenčianskom kraji.



Gonokokovou infekciou (kvapavkou) sa nakazilo vlani 270 pacientov, čo je o 89 (23,5 percenta) menej ako v roku 2017. „V dlhodobom vývoji 2004 – 2018 vykazuje krivka chorobnosti stúpajúci trend. Od maximálneho výskytu ochorenia v roku 2014 počet prípadov kolíše s klesajúcou tendenciou,“ spresnil Blaškovitš. Prevaha mužov je ešte výraznejšia ako pri syfilise (78,3 percenta v roku 2018).



Najviac, až tretina prípadov sa vyskytla v Bratislavskom kraji. Najmenší počet prípadov evidovali v Prešovskom kraji. Najvyšší výskyt zaznamenali vo vekovej skupine 25- až 34-ročných.



Hlásených bolo aj 749 prípadov iných prevažne sexuálne prenosných chorôb. Oproti roku 2017 je to o 10,5 percenta menej (- 88 prípadov). Z uvedenej skupiny chorôb boli najčastejšie diagnostikované iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby.