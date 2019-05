Pandemickú vakcínu Slovensko nakúpi cez spoločné európske obstarávanie

Slovensko má každoročne platiť poplatok za pripravenosť vo výške 0,59 eura na jednu vakcínu.

Bratislava 7. mája (TASR) – Slovensko si bude zabezpečovať pandemickú vakcínu proti chrípke cez spoločné obstarávanie na úrovni Európskej únie (EÚ). Cena za jedno balenie vakcíny od britskej firmy Seqirus má byť vo výške 8,63 eura bez DPH. Okrem toho sa má platiť aj poplatok za pripravenosť. Návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR odsúhlasila v utorok vláda.



Slovensko má každoročne platiť poplatok za pripravenosť vo výške 0,59 eura na jednu vakcínu. Podľa materiálu si to vyžiada 365.328 eur ročne do roku 2022. Má ísť o garanciu dodania pandemickej vakcíny za dohodnutých podmienok a ceny čo najskôr po vyhlásení pandémie chrípky alebo mimoriadnej situácie na úrovni EÚ.



Ako sa vysvetľuje v materiáli, sú aj iné možnosti prístupu k vakcíne, nemusia však garantovať dostatočné výrobné kapacity. V prípade neschválenia spoločného nákupu mohlo Slovensko podľa ministerstva zdravotníctva prísť o možnosť vopred si zabezpečiť prístup k vakcíne. Zámer vlastnej výroby, ktorý štát inicioval v roku 2012, sa napokon nerealizoval.



Pandémiu chrípky vyhlasuje a odvoláva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri vzniku celosvetovej epidémie chrípky u ľudí spôsobenej novým neznámym typom vírusu chrípky, voči ktorému ľudská populácia nemá vyvinutú žiadnu imunitu. Posledná pandémia chrípky bola vyhlásená v júni 2009.



"Medzi základné opatrenia v prípade vyhlásenia a výskytu pandémie chrípky na území SR patrí redukcia dosahu na verejné zdravie znížením chorobnosti a úmrtnosti, ochrana a liečba populácie cielenými opatreniami zameranými na spomalenie šírenia pandémie aj za cenu predĺženia trvania pandémie, spolupráca medzi vládou SR, úradmi verejného zdravotníctva, zdravotníckymi organizáciami, štátnou veterinárnou správou a verejnosťou a medzinárodná spolupráca," uvádza sa v materiáli.



Nový typ vírusu chrípky sa rovnako môže vyskytnúť v rámci určitej geografickej oblasti, napríklad iba v európskych krajinách. V takomto prípade môže vyhlásiť mimoriadnu situáciu Európska komisia a odporučiť iniciáciu očkovania pandemickou vakcínou.