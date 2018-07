Parízek: Nie sme len konzumenti bezpečnosti, vieme ju aj poskytovať

Štátny tajomník predstavil vo Viedni priority slovenského predsedníctva v OBSE.

Viedeň 19. júla (TASR) - Medzi rámcové priority, na ktoré sa Slovensko počas svojho budúcoročného predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zameria, bude patriť efektívny multilateralizmus, prevencia konfliktov a ľudia. Vo viedenskom sídle tejto organizácie to vo štvrtok na zasadnutí Stálej rady OBSE uviedol štátny tajomník a osobitný predstaviteľ ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek.



Slovensko svoje historicky prvé predsedníctvo v OBSE vníma ako "skúsenosť a možnosť ukázať partnerom, že sme zodpovední a vieme priniesť relevantné témy na stôl", povedal Parízek novinárom krátko po odprezentovaní priorít a následnom dialógu s partnermi v OBSE.



"Chceme tým dokázať to, že nie sme len konzumenti bezpečnosti, ale vieme bezpečnosť aj poskytovať nastoľovaním citlivých tém a snažením sa nájsť nielen debatu, ale takisto aj zhodu, aby sme sa vedeli posunúť vpred v niektorých citlivých témach," vysvetlil štátny tajomník.



Slovensko sa podľa jeho slov v rámci nastolenia rámcových priorít venovalo všetkým trom dimenziám OBSE, a síce politicko-vojenským otázkam, otázkam ekonomickým a environmentálnym a otázkam ľudskoprávnym.



"V politicko-vojenskej (oblasti) sa budeme sústreďovať na konflikty, ktoré sú na území OBSE, a našou prioritou bude konflikt na Ukrajine," priblížil na margo politicko-vojenskej dimenzie OBSE.



"Budeme hovoriť o budovaní väčšej dôvery, ktorá sa vytratila v rámci členských štátov, nielen vo výmene vojenských informácií medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj v celkovej komunikácii v rámci OBSE, tak, aby sme deeskalovali napätie," dodal Parízek.



V ekonomicko-environmentálnej oblasti nastolí SR pozitívne a zjednocujúce témy, akými sú napríklad voda a ekonomická spolupráca, interkonektivita či udržateľný rozvoj.



V ľudskoprávnej dimenzii chce ísť Slovensko príkladom a byť proaktívne. "Budeme sa venovať rómskej problematike, problematike slobody médií, ako napríklad bezpečnosti novinárov," načrtol osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v OBSE.



To, že sa predsedníctvo SR v OBSE bude venovať témam širšieho regiónu a rôznym bezpečnostným výzvam, ktoré sa nie vždy bezprostredne odohrávajú na jeho území, má podľa Parízka tú výhodu, že môže sprostredkovať komunikáciu a dialóg a prostredníctvom slovenskej diplomacie byť jeho mediátorom.



Predstavenie rámcových priorít je prvou oficiálnou prezentáciou smerovania slovenského predsedníctva v roku 2019.



Konkrétne priority slovenského predsedníctva v OBSE budú známe v januári.



osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká