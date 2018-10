Parlament bude definitívne o dôchodkovom strope hlasovať v novembri

Do Ústavy SR sa má dostať formulácia, že vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Parlament definitívne rozhodne o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku na 64 rokov až na novembrovej schôdzi. V pléne predložil procedurálny návrh v mene koalície poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) s odôvodnením, že strany chcú nájsť pri tomto návrhu konsenzus. Smer-SD totiž potrebuje na definitívne schválenie zákona ústavnú väčšinu, teda aj hlasy opozície. Isté ich však v utorok vôbec nemal, hnutia OĽaNO aj Sme rodina prišli na poslednú chvíľu s novými návrhmi. Opozičná SaS návrh odmietala, kriticky sa k návrhu stavia aj Most-Híd, poslanci však mali mať pri hlasovaní "voľnú ruku". Návrh plánovala podporiť ĽSNS aj SNS.



Poslanec Smeru-SD Erik Tomáš už pred hlasovaním novinárom avizoval, že sa hlasovanie o návrhu zákona posunie. "Je to veľmi tesné a ak takáto dôležitá novela Ústavy SR by nemala prejsť kvôli tomu, že získa o jeden alebo dva hlasy menej, tak radšej chceme vytvoriť priestor na ďalšie rokovania. Preto si myslím, že je rozumné ešte stráviť nejaký čas rokovaním s opozičnými stranami," vysvetlil Tomáš.



Na poslednú chvíľu v utorok prišli s novým návrhom hnutia Sme rodina a OĽaNO, ktoré už v prvom čítaní podporili ústavný návrh, ďalšiu podporu zastropovaniu dôchodkového veku však podmieňovali zvýhodnením žien, ktorým by sa mal dôchodkový vek znižovať za výchovu detí. Líder Obyčajných Igor Matovič tiež upozornil na to, že súčasný návrh ústavného zákona je nespravodlivý v podobe počtu odpracovaných rokov, ktoré má každý človek iné, avšak dôchodkový strop 64 rokov sa má týkať každého. Hnutie preto navrhuje, aby ľudia po odpracovaní 40 rokov mohli predčasne odísť do dôchodku podľa ich vlastného uváženia. "My sme ochotní rokovať o všetkom, ale návrh Igora Matoviča je akousi výhybkou, aby nestratil tvár pred voličmi, lebo OĽaNO pôvodne podporovalo iniciatívu zastropovania. Stále sa uchádzame aj o hlasy členov hnutia OĽaNO," skonštatoval Tomáš s tým, že vyjednávaním s opozíciou o možných zmenách v zákone je poverený jeho stranícky kolega Ján Podmanický.



Do Ústavy SR sa má dostať formulácia, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov". Jana Vaľová (Smer-SD) v parlamente predložila pozmeňujúci návrh, ktorý má zabezpečiť, že sa zníži dôchodkový vek ženám za výchovu dieťaťa. Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, bude znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, budú odchádzať do dôchodku o jeden rok skôr a ženy s troma a viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol.