Parlamentné voľby by vyhral SMER-SD, voličov mu ubudlo

Správu aktualizujeme.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Parlamentné voľby by v apríli vyhrala vládna strana Smer-SD so ziskom 20,7 percenta hlasov. Oproti februáru jej preferencie klesli o štyri percentá. Na druhom mieste by skončila SaS, podporilo by ju 17,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem subjektov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO.