Prieskum : Parlamentné voľby by vyhral Smer-SD

Oproti začiatku apríla narástli Smeru-SD preferencie o 0,7 percenta, liberáli si o jedno percento pohoršili.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Parlamentné voľby by koncom apríla vyhrala vládna strana Smer-SD so ziskom 21,4 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila SaS, podporilo by ju 16,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem subjektov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO.



Oproti začiatku apríla narástli Smeru-SD preferencie o 0,7 percenta, liberáli si o jedno percento pohoršili. Tretia v prieskume SNS by si polepšila o 0,2 percenta, pričom by koncom apríla získala 10,9 percenta hlasov. Mierny nárast zaznamenala aj strana Kotleba – ĽSNS. Volilo by ju 10,3 percenta opýtaných. Prílev podporovateľov zaznamenala strana Sme rodina – Boris Kollár, polepšila si z 8,6 percenta na 9,0 percenta.



Naopak, odlev podporovateľov zaznamenalo hnutie OĽaNO (8,7 percenta). O 1,2 percenta viac by ľudia volili Most-Híd (6,8 percenta).



Do parlamentu by sa dostalo aj mimoparlamentné KDH, ktoré by koncom apríla získalo 6,9 percenta hlasov, čo oproti začiatku apríla predstavuje 1,7-percentný pokles.



V prieskume sa objavujú aj strany Progresívne Slovensko (3,8 percenta) a SPOLU - občianska demokracia (3,7 percenta). Mimo parlamentu by opäť skončila SMK, ktorú by volilo 1,9 percenta opýtaných. Ostatné strany v prieskume nezískali ani jedno percento.



Prieskum sa realizoval telefonicky na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov od 20. apríla do 24. apríla. Voliť by podľa prieskumu išlo 67,7 percenta respondentov, 13 percenta opýtaných by voliť určite nešlo. Agentúra sa pri prieskume pýtala, koho by respondenti išli voliť. Ľuďom čítala politické strany v náhodnom poradí.