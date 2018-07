Parochňa môže onkologickej pacientke psychicky pomôcť

Liga proti rakovine v rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko vyrába parochne pre onkologické pacientky z vlasov, ktoré ľudia darujú.

Bratislava 24. júla (TASR) – Ak lekár necitlivo informuje onkologickú pacientku o strate vlasov, môže to spôsobiť, že žena sa odmietne liečiť. Strata vlasov môže nabúrať psychiku ženy a kúpa novej parochne znamená pre rodinu finančnú záťaž. Liga proti rakovine v rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko vyrába parochne pre onkologické pacientky z vlasov, ktoré ľudia darujú.



Cieľom projektu je bezplatne vyrobiť parochne na mieru z pravých vlasov pre onkologické pacientky, pre ktoré je parochňa psychickou pomocou. „Dajú sa darovať vlasy, ktoré majú minimálnu dĺžku 40 centimetrov. Mali by byť nefarbené a zdravé. Človek, ktorý príde darovať vlasy v rámci Bratislavy, má strih zdarma,“ povedala kaderníčka Zdenka Vrbová, ktorá sa podieľala na vzniku projektu.



Dodala, že každá parochňa je vyrobená na mieru a onkologická pacientka si môže vybrať jej dĺžku, farbu aj strih. Proces výroby je ručný a môže trvať tri týždne, kým vlásenkárka do prispôsobenej čiapky postupne napicháva vlasy. Na výrobu jednej parochne sa spotrebuje približne 300 gramov ľudských vlasov od troch až štyroch darcov a môže mať hodnotu 1500 eur.



„V praxi sa stretávam s pacientkami, pre ktoré je téma straty vlasov traumatizujúca. Cítia úzkosť, strach, majú depresívne nálady, ak im vlasy začnú padať. Zo psychologického hľadiska považujem za pozitívne, že pacientky majú aj počas liečby záujem vyzerať upravene a psychicky im to pomáha. Jednou z alternatív, ktorá môže žene pomôcť zostať krásnou aj počas liečby chemoterapiou, sú práve parochne,“ vysvetlila Andrea Križanová, psychologička z Ligy proti rakovine.



Podľa Evy Sirackej, prezidentky organizácie, niektoré ženy odmietajú liečbu po tom, ako sa dozvedia, že prídu o vlasy. „Niektorí ľudia môžu prísť o ruku alebo nohu. Je dôležité presvedčiť ženy, že strata vlasov je len prechodná a parochňa všetko spraví,“ povedala Siracká. Medzi darcami, ktorí sa projektu zúčastnili, sú ženy so zdravými vlasmi, ale aj deti alebo muži. Novú parochňu dostalo už 37 pacientok a ďalšie štyri sú vo výrobe.