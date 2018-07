Päť stredoškolákov bude SR reprezentovať na robotickej súťaži v Mexiku

Každý rok sa mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov stretávajú, aby súťažili v konštrukcii, dizajne a programovaní robotov.

Bratislava 8. júla (TASR) - Pätica stredoškolákov bude Slovensko od 15. do 18. augusta reprezentovať na medzinárodnej robotickej olympiáde First Global v Mexiku. Robot Aurel, s ktorým ide slovenský tím zabojovať o výhru, je už takmer hotový. Úplne dokončený by mal byť v polovici júla. Bude plniť úlohy v súťaži, ktorej tohtoročnou témou je výroba energie z obnoviteľných zdrojov. TASR o tom informovalo občianske združenie FIRST Global Slovakia.



Každý rok sa mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov stretávajú, aby súťažili v konštrukcii, dizajne a programovaní robotov. Aj tento rok sa predstavia jednotlivé tímy z vyše 150 krajín. "Ide o globálnu súťaž, čo prináša príležitosti spoznať sa s novými ľuďmi a kultúrami. Takúto možnosť človek nedostáva často," poznamenal gymnazista Martin, ktorý je kapitánom slovenského tímu.



Tím je zložený zo stredoškolákov vybratých z celého Slovenska. "Najväčšou výzvou je pre mňa najmä spolupráca medzi členmi tímu pri stavbe robota. Doteraz som bol zvyknutý pracovať v relatívne malom tíme, kde bol jeden hardvérista a jeden programátor. First Global je šanca zlomiť tento stereotyp," povedal 17-ročný študent Adam. Mentorom reprezentantov je stredoškolský učiteľ Adam Kukla.



Pätica stredoškolákov v týchto dňoch pracuje na stavbe, dizajne a programovaní robota Aurela, ktorý dostal meno po známom svetovom vedcovi, strojnom inžinierovi a konštruktérovi Aurelovi Stodolovi. V súčasnosti je robot vo fáze dokončovania. Tím už dostaval aj robotickú ruku, ktorá bude počas súťaže slúžiť na zdvíhanie kociek a panelov. "Pri konštrukcii robota sa zameriavam hlavne na veci, ktoré by mohli spôsobiť problém počas súťaže. Z minuloročnej skúsenosti z účasti na olympiáde som sa naučil, čomu sa pri stavbe robota vyhýbať. A preto dokážem poradiť pri dizajne, kóde či samotnej konštrukcii," povedal ďalší člen tímu Viliam. Každý zo stredoškolákov plní pri stavbe Aurela inú úlohu.