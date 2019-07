Päťčlennú slovenskú delegáciu v EPP povedie Štefanec

Štefanec chce podľa vlastných slov pokračovať v práci, ktorú začal počas svojho prvého mandátu, hlavne vo Výbore pre ochranu spotrebiteľov.

Štrasburg 2. júla (TASR) - Na prvom plenárnom zasadnutí novozvoleného Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, sa novinárom v utorok predstavili aj slovenskí poslanci z politickej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP).



Päťčlennú slovenskú delegáciu v EPP povedie poslanec Ivan Štefanec (KDH). Členmi delegácie sú aj Michal Wiezik a Vladimír Bilčík (obaja Spolu-OD), Peter Pollák (OĽaNO) a od 1. novembra by sa k nim mala pridať aj Miriam Lexmann (KDH).



Štefanec chce podľa vlastných slov pokračovať v práci, ktorú začal počas svojho prvého mandátu, hlavne vo Výbore pre ochranu spotrebiteľov (IMCO). Podľa neho treba pokračovať v boji proti dvojakej kvalite tovarov na spoločnom trhu EÚ.



"Chcem sa ďalej venovať pomoci malým podnikateľom, osobitne malým farmárom, pretože ešte stále v mnohých prípadoch nedostávajú európsku podporu, na ktorú majú nárok," vysvetlil. Ďalšou oblasťou jeho záujmu v EP bude téma digitalizácie, kde podľa neho treba búrať bariéry a usilovať sa o dobudovanie jednotného digitálneho trhu.



Michal Wiezik sa vďaka podpore EPP dostal do Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Ako náhradník bude vo Výbore pre poľnohospodárstvo (AGRI), o ktorý mal primárny záujem, lebo agropolitike sa dlhodobo venuje.



Wiezik chce v tejto oblasti prioritne sledovať prvý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, kde sa vytvára silný mechanizmus takzvaných ekoschém na podporu biodiverzity, stabilizáciu ekológie a poľnohospodárskej krajiny. "V tomto sa budem angažovať a snažiť sa presadiť nejakú formu, ktorá by v praxi fungovala a priniesla výsledok, ktorým je zlepšenie života v agrárnej krajine," uviedol Wiezik.



Vladimír Bilčík chce v EP skĺbiť svoju činnosť plného člena Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) s možnosťami, ktoré mu poskytuje post náhradníka vo Výbore pre zahraničné veci (AFET) a Výbore pre ústavné záležitosti (AFCO). Zároveň chce pôsobiť v dvoch parlamentných delegáciách týkajúcich sa politiky rozširovania a susedských vzťahov EÚ. To sa podľa jeho slov prekrýva aj so záujmami slovenskej zahraničnej politiky.



"Pre mňa ako keby tá zahraničná politika je v mnohom vecou vnútropolitických záležitostí. Možno hovoriť o prelínaní právneho štátu s ďalším rozširovaním Únie. Pre mňa sú to spojené nádoby," vysvetlil poslanec.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc