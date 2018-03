Pátracie akcie po nezvestnom Polomčanovi nemali úspech

Nezvestný muž je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy, má modré oči a hnedé vlasy.

Brezno 20. marca (TASR) – Polícia v Brezne pátra po nezvestnom 42-ročnom Rastislavovi Majerčíkovi z Polomky, ktorého naposledy videli v mieste trvalého bydliska 15. marca tohto roku, v čase okolo 14.00 h. Mal si ísť hľadať prácu do Banskej Bystrice, no od toho času nepodal o sebe žiadnu správu. TASR o tom v utorok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



"Policajti z okresu Brezno zorganizovali viacero pátracích akcií, ale nezvestného muža sa doposiaľ nepodarilo vypátrať. Počas 19 hodín prehľadávali okolie Polomky, Bacúcha a iných možných lokalít. Na pátracích akciách sa zúčastnilo spolu 68 policajtov a na poslednú, ktorá sa konala 19. marca, prišli i záchranári z Komplexnej centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo a Špeciálna kynologická záchranná služba z Levíc. Prehľadávaný priestor monitoroval aj vrtuľník letky ministerstva vnútra," konštatovala Faltániová.



Ani tretia akcia nebola úspešná, a preto polícia žiada občanov o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnom. Ak by mali o ňom akékoľvek informácie, nech ich oznámia na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linku tiesňového volania č. 158.



Nezvestný muž je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy, má modré oči a hnedé vlasy. Oblečené mal modré montérky, čiernu teplákovú mikinu a obuté zimné trekové topánky.