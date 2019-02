Pavla R. budú súdiť vo väzení, kde súdili kyselinárov a známe gangy

Pavol R. bude aj naďalej stíhaný na slobode. V pondelok 4. februára o tom rozhodol OS Bratislava II, rozhodnutie nie je stále právoplatné.

Bratislava 19. februára (TASR) - Proces s bývalým riaditeľom TV Markíza a exministrom hospodárstva SR Pavlom R. a ďalšími troma osobami, známymi zo slovenského podsvetia, sa neuskutoční koncom mája na Okresnom súde Bratislava II, ale v bratislavskej väznici v komplexe Justičného paláca.



V minulosti, keď ešte existoval bývalý Špeciálny súd v Pezinku (ŠS) a neexistovala v Pezinku veľká pojednávacia miestnosť Justičnej akadémie, tu súdili napríklad známy gang kyselinárov, východoslovenský gang Róberta Okoličányho, ale aj pred senátom Krajského súdu (KS) v Bratislave tu prebiehali hlavné pojednávania s ukrajinsko-slovenským gangom Volodymyra Y. v kauze viacerých dokonaných vrážd. Aktuálne tu prebieha už len proces v kauze mediálne známej dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave so zemplínskym bosom Branislavom, Karolom M. nachádzajúcim sa v Belize a ďalšími dvoma spoluobžalovanými.



"V trestnej veci obžalovaného P. R. a spol. pre trestný čin vraždy v štádiu prípravy bolo vytýčené hlavné pojednávanie v dňoch 23. až 24. mája. Hlavné pojednávanie sa bude konať v pojednávacej miestnosti v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava na Chorvátskej ulici č. 5. O možnosť konať hlavné pojednávanie v priestoroch ÚVV Bratislava požiadal senát Okresného súdu Bratislava II (OS). Ide o zákonný postup využitý už aj v minulosti pri obdobných trestných veciach inými súdmi v obvode KS BA (napríklad Okresný súd Bratislava I, Krajský súd Bratislava, ŠS a napokon Špecializovaný trestný súd Pezinok)," uviedol na otázku TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



Ako hovorca spresnil, senát OS BA II požiadal o prepožičanie miestnosti v ÚVV Bratislava z dôvodu zaistenia bezpečného priebehu hlavného pojednávania s ohľadom na osoby obžalovaných M. Č. , M. K. a R. L. "Jedná sa o osoby, ktorých samotné eskorty a predvádzanie na súdne úkony sú sprevádzané mimoriadnymi bezpečnostnými opatreniami a to nielen vo vzťahu k ich osobám, ale aj zabezpečeniu miesta (budova súdu), kde majú byť predvedené. Bezpečnostné opatrenia by sa tak týkali a obmedzovali činnosť OS BA II, pričom riadny priebeh HP je možné dosiahnuť v ÚVV Bratislava, kde je vykonávanie takýchto opatrení bežné,“ dodal Adamčiak.



Pavol R. je obvinený z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej. Pokiaľ by sudca Okresného súdu Bratislava II žalobu Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave na Pavla R. v máji prijal, po prvý raz v histórii Slovenska by pred súdom stál bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a pojednávajú vo veci viacerých exministrov obžalovaných v rozličných iných trestných veciach. V prípade prípravy vraždy Volzovej sú obvinené okrem Pavla R. aj ďalšie tri známe osoby z prostredia slovenského podsvetia - banskobystrický bos Mikuláš Černák, bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Robert Lališ alias Kýbel a napokon bos Miloš Kaštan. Prví dvaja sú právoplatne odsúdení za iné vraždy na doživotné tresty odňatia slobody.



Pavol R. bude aj naďalej stíhaný na slobode. V pondelok 4. februára o tom rozhodol OS Bratislava II, rozhodnutie nie je stále právoplatné. Súd tak vtedy zamietol návrh KP v Bratislave na rozšírenie dôvodov väzby obvineného a vzatie do kolúznej väzby. "Dôvodom rozhodnutia súdu je, že návrh neobsahuje konkrétne skutočnosti a dôvody, ktoré by svedčili o dôvodnej obave z ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených, prípadne marení skutočností dôležitých pre trestné konanie," povedal vtedy hovorca Adamčiak.



Doplnil, že uznesenie nie je právoplatné, zástupca prokuratúry podal sťažnosť. Po jej doručení bude rozhodovať o veci KS v Bratislave. V utorok ráno, ako Adamčiak informoval TASR, na KS BA ešte neevidovali spomínanú sťažnosť prokurátora ohľadom väzby.



Začiatkom decembra minulého roka navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu na Pavla R., ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na KP v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla R. KS v Bratislave Pavlovi R. na začiatku mája minulého roka uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.