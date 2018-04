Pellegrini: Aj obce a župy zodpovedajú svojou prácou za kvalitu života

Premiér pripomenul, že ešte ako podpredseda vlády bol pri tom, keď bola vypísaná výzva za 255 miliónov eur z eurofondov na opravy ciest 2. a 3. triedy.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Obce, mestá aj župy sú svojím dielom práce tiež zodpovedné za kvalitu života a zvykli sme si žiadať o pomoc vládu, ak si neplnia svoje povinnosti. V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



Reagoval tak na výzvu niektorých vyšších územných celkov (VÚC), ktoré cez média žiadajú od vlády na opravy ciest 350 miliónov eur. ”VÚC sú nám na čo? Len aby mali županov, úrady a sedeli v krásnych historických budovách po celom Slovensku?” spýtal sa premiér s tým, že úlohou žúp je starať sa o stredné školstvo, o cesty 2. a 3. triedy a zabezpečenie prímestskej hromadnej dopravy. Každý občan sa podľa premiéra na tieto funkcie skladá vo forme 30 % daní, ktoré idú krajom. "Zabúdame, že za kvalitu života v obci zodpovedá primátor a mestské zastupiteľstvo. Nad tým je župa, ktorá takisto svojím dielom práce zabezpečuje, aká je kvalita života, a potom je až vláda,” myslí si Pellegrini, podľa ktorého sme si zvykli na pomoc vlády, ak si župa alebo primátor neplnia svoje povinnosti.



Pripomenul, že ešte ako podpredseda vlády bol pri tom, keď bola vypísaná výzva za 255 miliónov eur z eurofondov na opravy ciest 2. a 3. triedy. Župy podľa neho doteraz požiadali o 82 miliónov eur, banskobystrická župa má k dispozícii 41 miliónov eur. "Doteraz sme tú výzvu nemohli vypísať, lebo banskobystrická župa nemá ani jeden projekt na opravu ciest 2. a 3. triedy hotový. A z tých 82 miliónov, o ktoré župy požiadali, ale stále majú k dispozícii 255 miliónov, do dnešného dňa vyčerpali nulu, lebo ani v jednom kraji nemajú ukončené verejné obstarávania," upozornil Pellegrini. Županom odkázal, že majú k dispozícii 255 miliónov eur. "Najprv ukážte, ako ich dokážete efektívne minúť, a keď sa tieto do posledného centa minú, môžeme si sadnúť za stôl a hovoriť o tom, koľko vám ešte ako vláda dáme," dodal.



V tejto súvislosti pripomenul, že predstaviteľ banskobystrickej župy na jednej strane žiada od vlády peniaze na opravy ciest 2. a 3. triedy niekoľko dní po tom, ako chcel navrhnúť zastupiteľstvu, aby riaditeľ úradu kraja mal plat 7000 eur, čo je takmer dvojnásobok platu predsedu vlády.