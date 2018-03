Pellegrini chce uistiť kolegov na summite o proeurópskom smerovaní SR

Premiér pred novinármi priznal, že do Bruselu prišiel s rešpektom a je preňho česť zastupovať našu krajinu na takomto podujatí.

Brusel 22. marca (TASR) - Nová vláda Slovenskej republiky pokračuje v stanovenom európskom kurze. S týmto odkazom prišiel na svoj prvý summit EÚ v Bruseli novovymenovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Premiér pred novinármi priznal, že do Bruselu prišiel s rešpektom a je preňho česť zastupovať našu krajinu na takomto podujatí. "Chcem uistiť svojich kolegov, že Slovensko a vláda pod mojím vedením bude držať jasný proeurópsky kurz," uviedol Pellegrini. Spresnil, že ak by ostatní premiéri a prezidenti mali záujem o dianie na Slovensku, poskytne im garancie, že jeho vláda urobí všetko pre to, aby udalosti spojené s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice boli vyšetrené čo najskôr, nezávisle a transparentne.



Na otázku, či SR podporí sprísnenie pozícií EÚ voči Rusku v súvislosti s útokom v anglickom Salisbury, premiér uviedol, že aj v tomto prípade sa treba čo najskôr dopátrať k pravde.



"Budem prezentovať postoj, že je neprípustné, aby v ktorejkoľvek členskej krajine došlo k použitiu nervovoparalytického plynu, a to bez ohľadu na to, či obete boli alebo neboli agentmi nejakej tajnej služby," zdôraznil. "Na druhej strane je ale dôležité, aby sme zachovali intenzívny dialóg medzi EÚ a Ruskom, lebo v opačnom prípade, ak prijmeme jednostranné rozhodnutia bez riadneho dialógu a snahy vysvetliť si veci, prispejeme opäť k zhoršeniu vzťahov," opísal situáciu.



Pellegrini spresnil, že aj na základe informácií, ktoré vo štvrtok na summite dostane ohľadom prípadu zo Salisbury, sa slovenská delegácia pripojí alebo nepripojí k väčšinovému názoru.



Podľa kuloárnych informácií sa v spore medzi Londýnom a Moskvou proti sprísneniu pozície voči Rusku stavajú najmä Grécko a Taliansko.



Predseda vlády v závere potvrdil, že kvôli piatkovému programu v Národnej rade SR poprosí českého premiéra v demisii Andreja Babiša, aby ho zastupoval na summite počas štvrtkovej pracovnej večere a v piatok počas rokovaní o brexite. Rovnakú prosbu adresuje rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi, aby ho v piatok zastúpil na summite eurozóny.



Spravodajca TASR Jaromír Novak