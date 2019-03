Pellegrini: EÚ a NATO sú významnými piliermi bezpečnosti a prosperity

Na snímke oslavy pri príležitosti 20. výročia vstupu Poľskej republiky do NATO za účasti predsedov vlád a ministrov obrany krajín V4, vo Varšave 10. marca 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian

Varšava 10. marca (TASR) – Vstup do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) dodnes nemá inú realistickú alternatívu. Tieto dve spoločenstvá sú aj pre Slovensko zdrojom bezpečnosti a prosperity. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v nedeľu počas osláv 20. výročia vstupu Poľska do NATO vo Varšave.Na oslavách sa zúčastnili aj ostatní premiéri krajín Vyšehradskej štvorky.poznamenal Pellegrini vo svojom príhovore.Najlepším nástrojom, ktorý je v súčasnosti k dispozícii, je podľa neho jednota.zdôraznil predseda vlády.Podľa jeho slov význam aktívneho členstva SR v medzinárodných organizáciách umocňuje najmä globálna konkurencia, revolúcia v technologickej a informačnej oblasti či negatívny vývoj bezpečnostného prostredia.podotkol.Vstup do NATO považuje premiér za strategické rozhodnutie, ktoré prinieslo Slovensku. Dodal však, že to so sebou prinieslo aj vyššiu úroveň záväzkov a zodpovednosti.skonštatoval predseda vlády.