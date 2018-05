Pellegrini: Meno policajného prezidenta sa očakáva v najbližších dňoch

Dodal, že je pre neho veľmi dôležité, aby bol na na tento post vymenovaný človek, ktorý nebude vzbudzovať akékoľvek pochybnosti.

Bratislava 19. mája (TASR) – Meno nového policajného prezidenta sa očakáva v najbližších dňoch. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). "Ministerka Denisa Saková (Smer-SD) má voľnú ruku. Ten post je v jej zodpovednosti," povedal Pellegrini.



Dotkol sa aj zákona, ktorý upravuje nový spôsob ustanovenia policajného prezidenta do funkcie a momentálne sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Samotný tento proces ovplyvňuje aj ponuku na výkon funkcie dočasného policajného prezidenta. Niektorí by radšej počkali a uchádzali sa až v riadnom výberovom konaní," vysvetlil Pellegrini.



Dodal, že pre neho je dôležité, aby bol na miesto policajného prezidenta vymenovaný človek, ktorý nebude vzbudzovať akékoľvek pochybnosti, že by polícia mohla konať "nejakým spôsobom politicky motivovane alebo pod tlakom nejakých skupín alebo vzťahov".