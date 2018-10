Premiér na samite EÚ: Dnes nie som optimista ohľadom dohody o brexite

Vysvetlil, že to platí v kontexte toho, že premiéri a prezidenti očakávali, že prídu na summit potvrdiť už hotovú dohodu, čo sa nestalo.

Brusel 17. októbra (TASR) - Dohoda o tzv. brexite zrejme v stredu večer nebude realitou, uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini po príchode na summit EÚ v Bruseli.



Predsedu slovenskej vlády oslovili európski novinári s obligátnou otázkou, ktorú dávajú všetkým lídrom prichádzajúcim na októbrové zasadnutie Európskej rady: "Ste optimista, čo sa týka rokovaní o brexite?"



"Nie som až taký optimista. Čo sa týka dnešného dňa, vyzerá to tak, že dohoda nebude," odpovedal Pellegrini. Vysvetlil, že to platí v kontexte toho, že premiéri a prezidenti očakávali, že prídu na summit potvrdiť už hotovú dohodu, čo sa nestalo.



"Ale musíme urobiť maximum, až do posledných dní," odkázal na snahy EÚ a Británie dospieť k politickej dohode o organizovanom "rozvode".



Pred príchodom na zasadnutie Európskej rady sa predseda vlády SR zúčastnil na summite Strany európskych socialistov (PES) a vo formáte premiérov krajín vyšehradskej štvorky (V4) rokoval s japonským premiérom Šinzóom Abem.



Spravodajca TASR Jaromír Novak