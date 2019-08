Pellegrini: Nemyslím si, že Smer bude presadzovať zmeny pri potratoch

Premiér a podpredseda vládneho Smeru-SD si myslí, že súčasná legislatíva týkajúca sa potratov je dostačujúca.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Premiér a podpredseda vládneho Smeru-SD Peter Pellegrini si myslí, že jeho strana nebude v pokračovať v téme zákonnej úpravy interrupcií a nebude sa ani snažiť presadzovať zmeny. Prípravu konkrétneho návrhu novely potvrdili ešte koncom júla koaličné strany Smer-SD aj SNS. Pellegrini si myslí, že súčasná legislatíva týkajúca sa potratov je dostačujúca. Táto téma by sa podľa neho nemala iniciatívne otvárať, keďže ide skôr o politickú aktivitu.



"Legislatívna zmena bola viackrát novelizovaná, myslím si, že je dostačujúca a nemyslím si, že momentálne je problematika interrupcií témou, ktorá by sa mala iniciatívne otvárať. Ide skôr o politické aktivity. Ja si ani nemyslím, že Smer-SD bude v tejto téme pokračovať a bude sa snažiť tieto zmeny presadzovať," povedal v utorok predseda vlády novinárom na brífingu na Rázsochách, kde má vyrásť nová Univerzitná nemocnica Bratislava.



Pellegrini argumentuje, že na Slovensku každoročne klesá počet potratov, nepanuje ani podľa neho akútna situácia, na základe ktorej by sa tejto téme mala akákoľvek politická strana venovať.



Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) potvrdila, že poslanci parlamentu zhruba pred rokom požiadali ministerstvo o participáciu na novele zákona. "Je to vysoko odborná téma pre lekárov, gynekológov, neonatológov. Na základe toho, čo oni povedia, sa môžeme baviť ďalej," uviedla ministerka. S názorom Kalavskej, že tejto téme by sa mali venovať odborníci, súhlasí aj premiér.



Konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva pripravujú Smer-SD a SNS. Prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Názory opozície sa líšia.



Detaily novely predstavia, keď bude známe konkrétne znenie. Predseda Smeru-SD Robert Fico pred rokom nesúhlasil, aby sa žene obmedzovalo právo rozhodnúť sa, či do 12. týždňa interrupciu podstúpi, alebo nie. Tvrdil tiež, že po zmene zákona nie je spoločenská objednávka.