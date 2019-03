Pellegrini odhalil pamätnú tabuľu v tábore Struthof

Bránami koncentračného tábora Natzwiller-Struthof prešlo podľa Pellegriniho viac ako 360 Čechov a Slovákov.

Štrasburg 11. marca (TASR) – Na odkaz Čechov a Slovákov, ktorí zahynuli v bývalom koncentračnom tábore Natzwiller-Struthof v Alsasku, by sa podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) nemalo zabudnúť. Prispieť by k tomu mala aj pamätná tabuľa, ktorú v pondelok odhalil spolu so stálym predstaviteľom Českej republiky pri Rade Európy Emilom Rufferom.



Pellegrini zdôraznil, že odhalenie pamätnej tabule by nemalo zostať len symbolom. "Zároveň by to mal byť jasný odkaz aj tu, z toho miesta, že urobíme všetko pre to, aby sa nikdy viac takéto zverstvá neopakovali, že budeme bojovať proti tým, ktorí chcú znovu oživovať démonov minulosti a že je našou morálnou povinnosťou tento odkaz aj tých Čechov a Slovákov, ktorí zahynuli tu, v Alsasku, niesť ďalej," dodal.



Bránami koncentračného tábora Natzwiller-Struthof prešlo podľa Pellegriniho viac ako 360 Čechov a Slovákov. Ako doplnila riaditeľka tamojšieho múzea Frédérique Neau-Dufour, jeden z nich sa preslávil, pretože sa mu podarilo z tohto tábora utiecť.