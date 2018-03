Pellegrini po rokovaní ER: Teší ma, že jadrom bola digitálna agenda

Premiér Peter Pellegrini sa nezúčastní na piatkovom pokračovaní summitu.

Brusel/Bratislava 23. marca (TASR) – Lídri Európskej únie (EÚ) vo štvrtok na summite Európskej rady (ER) po prvý raz viedli zásadnú diskusiu o tom, ako zdaňovať veľké digitálne spoločnosti. Momentálne na to nie je jednotný pohľad a jediná zhoda je v tom, že treba prijať dlhodobú globálnu dohodu. Uviedol to po rokovaní ER predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Mňa osobne potešilo, že netypicky, ale dnes sa gro diskusie odvíjalo okolo témy digitálnej agendy, ktorá mne je blízka," podotkol Pellegrini. Lídri EÚ sa zhodli na tom, že je potrebné prijať v dlhodobom horizonte globálnu dohodu, treba však rozhodnúť aj o krátkodobom riešení, pripomenul premiér. "V opačnom prípade nám hrozí, že členské krajiny EÚ budú prijímať svoje individuálne rozhodnutia," skonštatoval s tým, že bude preferovať riešenie, ktoré nebude favorizovať jednu časť Únie voči druhej. Podľa neho EÚ ešte dlho nebude mať dlhodobé stabilné riešenie, V4 zatiaľ tiež nemá spoločnú dohodu v rámci zdaňovania takýchto príjmov.



Táto téma je podľa premiéra dôležitá aj pre Slovensko, pretože v SR nebudú z dlhodobého hľadiska pôsobiť len spoločnosti, ktoré sa venujú priemyslu a výrobe. "Chceme, aby aj na Slovensku fungovalo veľké množstvo spoločností, ktoré majú digitálny produkt," zdôraznil predseda vlády.



Otvorila sa aj téma ochrany a zneužívania súkromných dát občanov. Diskusia bola širšia najmä preto, lebo v súčasnosti to už podľa Pellegriniho nie sú štáty a vlády, ktoré disponujú enormným množstvom údajov, ale súkromné spoločnosti.



V úvode schôdze si premiéri a prezidenti členských štátov pripomenuli druhé výročie samovražedných útokov v Bruseli. Predseda vlády SR zároveň informoval zástupcov jednotlivých krajín o aktuálnej politickej situácii na Slovensku a vysvetlil, prečo prišlo k zmenám na úrovni vlády. Pripomenul tiež, že prvoradou úlohou SR bude transparentné vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



Pellegrini sa nezúčastní na piatkovom pokračovaní summitu. "Bolo potvrdené, že pán predseda vlády Babiš prijal našu požiadavku, aby nás zastúpil na zvyšku programu zajtrajšieho summitu, a zároveň na zasadnutí euroskupiny SR bude reprezentovať pán kancelár Kurz z Rakúska," priblížil premiér s tým, že témou piatkových rokovaní by mal byť aj brexit. V tejto súvislosti uviedol, že sa podarilo vyrokovať garantovanie práv občanov členských štátov EÚ v Británii až do 31. decembra 2020.



Osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová