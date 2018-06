Pellegrini po schôdzke s Orbánom: Základom našej prosperity je jednota

Pellegrini potvrdil, že chce pokračovať v budovaní dobrých vzťahov Slovenska s Maďarskom, pretože je to dobré pre ľudí, ekonomiku i región.

Budapešť 12. júna (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú veľmi efektívne pri presadzovaní názorov ľudí stredoeurópskeho regiónu, povedal v utorok v Budapešti predseda vlády SR Peter Pellegrini po schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



"Základom našej prosperity je jednota. Keď Slovenská republika prevezme predsedníctvo vo V4 (1. júla 2018), jednota musí byť základ. Nesmieme sa začať rozchádzať na niektorých otázkach, ale vždy si veci vedieť doma veľmi zodpovedne a priamo vyrokovať," dodal Pellegrini po schôdzke v rámci jednodňovej oficiálnej návštevy Maďarska.



Pellegrini potvrdil, že chce pokračovať v budovaní dobrých vzťahov Slovenska s Maďarskom, pretože je to dobré pre ľudí, ekonomiku i región.



Orbán podčiarkol, že slovensko-maďarská spolupráca a partnerstvo V4 prispievajú k spoločnému európskemu úspechu. "V4 už nie je zoskupením chudobných krajín, ale krajín, ktoré charakterizujú hospodárska dynamika, disciplinované hospodárenie a veľké plány," dodal predseda maďarskej vlády.



Maďarský ministerský predseda zvlášť ocenil slovenskú pomoc v ochrane hraníc proti migrantom. Povedal, že Bratislava pomohla Maďarsku v "najväčšej medzinárodnej búrke", na čo jeho krajina dlho nezabudne.



V súvislosti s rozhodnutím novej talianskej vlády nepovoliť zakotvenie záchranárskeho plavidla Aquarius s migrantmi pri talianskych brehoch predsedovia vlád zhodne ocenili, že Taliansko sa vrátilo k snahe ochrániť vonkajšie hranice Európskej únie. Podľa Pellegriniho bolo zastavenie lode iba prvým krokom, pričom je potrebné ďalej posilniť ochranu vonkajších hraníc.



Orbán pripomenul, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska, že v Maďarsku funguje takmer tisíc slovenských podnikov a že po vzájomnom prepojení plynovodov sa už pracuje na dvoch prepojeniach elektrickej siete.



Predsedovia vlád sa okrem iného dohodli na rozpracovaní projektu vysokorýchlostnej železnice, ktorá povedie z Varšavy cez Bratislavu do Budapešti.



Pellegrini v reakcii na otázku TASR povedal, že si veľmi váži postoj maďarského premiéra, ktorý sa úplne stotožňuje aj s jeho videním sveta. "To znamená, že už sme krajiny akoby sebavedomé, ktoré už naozaj nie sú len na to, aby počúvali, ale aby mali ambíciu prinášať aj niečo veľkolepejšie a väčšie. A ja sa plne hlásim k projektu, že krajiny V4 by mali mať ambíciu aj vybudovať nejaké veľké diela, ktoré po nás zostanú, a projekt prepojenia Varšavy, Bratislavy a Budapešti vysokorýchlostnou železnicou je podľa mňa z tých projektov, o ktorých by sme už mali ambíciu a chuť rozprávať," podčiarkol slovenský premiér.



Diskusie s Orbánom a potom popoludní aj s prezidentom Jánosom Áderom označil Pellegrini za konštruktívne a priateľské. Stretnutia podľa jeho názoru potvrdili, že slovensko-maďarské vzťahy sú v súčasnosti na tej najvyššej úrovni. "Nevidíme momentálne medzi oboma krajinami nejaký moment, ktorý by spôsoboval nejaké značné pnutie. Ja len nadväzujem na tie dobré vzťahy, ktoré sa podarilo vybudovať počas predchádzajúcich rokov," uzavrel predseda vlády SR.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach