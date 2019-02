Pellegrini požiada Merkelovú o podporu kandidatúry SR na sídlo ELA

Okrem premiéra sa nemecká kancelárka v Bratislave stretne aj s prezidentom Andrejom Kiskom.

Bratislava 6. februára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce požiadať nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú o podporu slovenskej kandidatúry na sídlo Európskej agentúry práce (ELA). Avizoval, že tak urobí počas jej štvrtkovej (7. 1.) návštevy v Bratislave.



Diskutovať sa má aj o integrácii v rámci Európskej únie (EÚ). "Sme spoľahlivým a zodpovedným partnerom, jediným štátom eurozóny v tomto regióne a verím, že sme schopní plnohodnotne sa podieľať na rozhodovaní o najdôležitejších európskych otázkach," povedal pre TASR premiér. Doplnil, že je dôležité, aby Slovensko hľadalo cestu k stolu, za ktorým sa bude rozhodovať o ďalšom smerovaní EÚ.



V súvislosti s pristúpením Nemecka a Francúzska k užšej integrácii a obnovením diskusií o takzvanom jadre EÚ doplnil, že spolupráca dvoch najsilnejších štátov Únie je významným aktom a nedá sa obísť.



Okrem premiéra sa Merkelová v Bratislave stretne aj s prezidentom Andrejom Kiskom. Nasledovať bude spoločné stretnutie s predstaviteľmi krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Témou rozhovorov bude podľa Pellegriniho nielen migrácia, ale aj projekty ako jednotný trh, eurozóna, hospodárska a menová únia alebo viacročný finančný rámec. "Musíme si uvedomiť, že žijeme spoločný úspešný príbeh a dosahujeme konkrétne výsledky. EÚ je naším nespochybniteľným životným priestorom," povedal premiér v súvislosti s otázkami o rozdielnych názoroch krajín V4 a ďalších krajín Únie.



Premiér očakáva, že sa na stretnutí dotknú aj nastávajúcich volieb do Európskeho parlamentu, kde je podľa jeho slov potrebné zvýšiť volebnú účasť a komunikovať o úspechoch projektu Únie. "Samozrejme, osobitnú tému bude tvoriť brexit a príprava na všetky scenáre vystúpenia Británie z EÚ," doplnil.



Pellegrini ozrejmil, že Merkelová prichádza do Bratislavy na jeho pozvanie z mája minulého roka, keď navštívil Nemecko. "Oceňujem, že túto ponuku prijala. Nemecko je naším najväčším hospodárskym partnerom, a preto sú rozhovory na najvyššej úrovni mimoriadne dôležité," dodal.



Merkelová navštívila Bratislavu naposledy 20. októbra 2014. Vo februári 2011 sa v Bratislave zúčastnila na vrcholnej schôdzke krajín V4. Aktuálna návšteva sa uskutočňuje v súvislosti so slovenským predsedníctvom vo V4. Premiéri V4 si spolu s Merkelovou pripomenú 30. výročie politických zmien v strednej Európe.