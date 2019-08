Pellegrini pripustil, že o forme reformy nemocníc sa ešte uvažuje

Ministerka zdravotníctva v nasledujúce dni podľa slov premiéra pripraví rôzne varianty.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) ešte uvažuje o tom, akým spôsobom sa bude realizovať jedna z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva, tzv. stratifikácia. Pripustil to v utorok na tlačovej konferencii. Stratifikácia mala mať formu ústavného zákona, čo ešte v júni žiadal od ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) predseda koaličnej strany Smer-SD Robert Fico.



Ministerka zdravotníctva v nasledujúce dni podľa slov premiéra pripraví rôzne varianty. "Pre mňa je dôležitý výsledok a nie forma. Je to potrebné. Ja sa nechcem dať zastaviť a ani odborníkov a ľudí, ktorí tomu venovali čas, aby sa táto potrebná a žiadaná reforma, a dokonca akceptovaná aj odborníkmi, zastavila na tom, že sa z toho chce robiť politika. Nechajte už na nás, aby sme to vymysleli," povedal Pellegrini.



Zdôraznil, že zodpovednosť za to, o čom rozhodne vláda a o tom, čo napokon "pôjde alebo nepôjde do parlamentu", je na Kalavskej a na ňom. "Preto nám nechajte ešte chvíľu čas. Len-čo budeme mať s pani ministerkou jasno, aký variant, aký spôsob naštartovania tejto zmeny zvolíme, potom by som vám odpovedal na všetky otázky," povedal. Ako dodal, v stredu 21. augusta je rozhodujúci termín, akým spôsobom sa s touto problematikou vyrovnajú. "My ideme s pani ministerkou urobiť všetko pre to, aby sa zdravá zmena započala," prízvukoval.



Tiež priblížil, že v rámci reformy sa napríklad do 1. apríla 2021 majú "zásadným spôsobom" zbierať o slovenských nemocniciach dáta o tom, koľko a akých úkonov robia a v akej kvalite. Až po tomto termíne by sa mali podľa Pellegriniho realizovať ďalšie kroky reformy. Premiér nepovažuje za správne ani to, že v súčasnosti "sa straší nejakým rušením či zatváraním nemocníc".



Návrh zákona o reforme slovenských nemocníc, tzv. stratifikácia, má po medzirezortnom pripomienkovom konaní 99 pripomienok, z toho 43 zásadných. Ústavný zákon o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti legislatívne predložila ministerka zdravotníctva 29. júla. Zásadné pripomienky mali najmä odborové združenia, ale aj Ministerstvo spravodlivosti SR.



Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa Kalavskej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti, kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.



Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.