Pellegrini: Rozhodnutie Slovenska prijať euro bolo správne

O reforme eurozóny hovorí aj český premiér Andrej Babiš. Podľa neho sa totiž z eurozóny, ktorá bola pôvodne ekonomickým projektom, stal projekt politický.

Bratislava 28. október (TASR) – Rozhodnutie Slovenska prijať euro bolo správne. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý to uviedol v nedeľnej mimoriadnej spoločnej relácii 100 let/rokov, ktorú vysielali TV Markíza a TV Nova.



"Som rád, že toľko Slovákov považuje euro za svoju menu a netrpí sentimentom za starými korunami. Málokto už mentálne prepočítava na slovenskú korunu," poznamenal Pellegrini. Slováci si podľa neho na medzinárodnú menu zvykli a prijali ju za vlastnú.



Podľa neho je zároveň pre našu krajinu bezpečnejšie, ak je členom eurozóny. "Pre Slovensko ako malú ekonomiku, ktorá by disponovala vlastnou, ale malou menou, je bezpečnejšie byť vo veľkom klube, ktorý dokáže lepšie reagovať na asymetrické šoky alebo prípadné krízy," skonštatoval premiér. Je presvedčený, že krajina takéto prípady dokáže zvládnuť lepšie v spoločnom klube ako samostatne.



Euro nepovažuje za politický nástroj, ani nevníma tlak na krajiny, ktoré nie sú súčasťou eurozóny. Treba tiež podľa neho rešpektovať aj rozhodnutia krajín, ktoré euro neprijali. Na zavedenie novej meny sa treba podľa premiéra pozerať prvotne z ekonomického a odborného pohľadu a netreba do toho vnášať emócie či politiku. Súhlasí však s tým, že eurozóna by mala prejsť istou reformou.



O reforme eurozóny hovorí aj český premiér Andrej Babiš. Podľa neho sa totiž z eurozóny, ktorá bola pôvodne ekonomickým projektom, stal projekt politický. Jej členmi sú aj zadlžené krajiny, nerešpektujúce niektoré pravidlá a rozpočtovo nezodpovedné. "Mne by prekážalo, keby sme tam boli. Som rád, že sme nezávislí," povedal Babiš.



O tom, kedy by výhľadovo mohlo Česko niekedy prijať euro alebo si zvolí dánsky či švédsky model, zatiaľ český premiér nepremýšľa. Dôležitý je momentálne pre neho kurz českej koruny a zdôraznil, že prípadné zavedenie eura v Českej republike nie je momentálnou témou. Podľa neho sa treba baviť skôr o Schengene, bezpečnosti Európy či migrácii. "Nie je to téma. Keby sme išli do eurozóny a prepočítavali by sme ako Slováci, ľudia by mali pocit, že sú bohatí, ale čo naše firmy, ako by skončili?" odpovedal na otázku, či je vylúčené, že by Česká republika kedykoľvek prijala euro.