Pellegrini: Slovensko vždy preferovalo rozhovory pred sankciami

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovensko je jasne proeurópsky a proatlanticky orientovaná krajina, ktorá zároveň musí udržiavať diplomatické vzťahy na všetkých úrovniach. V reakcii na stretnutie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom to v stredu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Doplnil, že aj keď sankciám voči Rusku politicky rozumie, z ekonomického pohľadu si nimi Slovensko škodí.



"Slovenská republika je vždy na strane svojich spojencov. Na druhej strane Slovensko má právo vyjadriť svoj názor, že ak sa pozrieme na to, čo sme sankciami dosiahli, tak sa ukazuje, že dokopy nič," poznamenal Pellegrini. Zdôraznil, že SR preto vždy preferovala rozhovory pred sankciami. Stretnutie dvoch predsedov parlamentov je podľa neho v rámci diplomatických vzťahov úplne normálne. Pripomenul, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) sa taktiež nedávno stretol so svojim ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.



Na otázku, či je v poriadku, že Danko nazval Volodina svojim priateľom, premiér odpovedal, že mu neprináleží hodnotiť činnosť najvyšších ústavných činiteľov. "A už vôbec nie prácu vyššieho ústavného činiteľa, ako som ja," konštatoval.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v tejto súvislosti uviedlo, že za oficiálnu zahraničnú politiku SR zodpovedá vláda, konkrétne rezort diplomacie, pričom pozícia štátu v súvislosti so sankciami proti Rusku zostáva v súlade s Európskou úniou. Tento postoj po stredajšom rokovaní vlády zopakoval aj štátny tajomník rezortu František Ružička.



Danko sa stretol s Volodinom v pondelok (8. 10.) počas tretieho parlamentného summitu eurázijských krajín v tureckej Antalyi. Išlo o ich štvrté stretnutie na oficiálnej úrovni, pričom Danko už pred cestou do Turecka nazval Volodina svojím osobným priateľom.



Predseda slovenského parlamentu v Antalyi kritizoval sankcie proti Rusku, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského summitu v Bratislave. Volodinovi totiž sankcie znemožňujú vstup na územie EÚ. Danko však má podľa vlastných slov prísľub zo strany Ruska a Južnej Kórey, ktorí sú iniciátormi eurázijských summitov, že v prípade skončenia sankčného režimu sa bude môcť stretnutie eurázijských parlamentných lídrov konať v Bratislave.