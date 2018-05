Pellegrini: SR chce vo V4 spájať názory jednotlivých členských krajín

Predseda vlády SR ocenil, že podľa Kurza by sa nemali štáty EÚ deliť na dobrých a zlých.

Viedeň 7. mája (TASR) – Slovensko počas svojho ročného predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, ktoré sa začína 1. júla, chce zjednocovať názory jednotlivých členských krajín, prichádzať s pozitívnymi proeurópskymi myšlienkami a pomáhať dosahovať konsenzus aj rakúskemu predsedníctvu v EÚ, ktorého sa ujme taktiež v júli. Po stretnutí s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom vo Viedni to v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil slovenský premiér Peter Pellegrini.



Predseda slovenskej vlády podľa vlastných slov informoval svojho rakúskeho partnera o "našom jasnom postoji" k migračnej otázke a privítal úsilie Kurzovej vlády o čo najdôslednejšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ. Tá by mala byť podľa Pellegriniho nielen formálna. "Aby sme dali jasný systém tomu, ako budeme vonkajšie hranice chrániť a ako budeme s ľuďmi, ktorí budú chcieť hranicu prekročiť, ďalej narábať a ako sa budú môcť uchádzať o azyl," zdôraznil Pellegrini.







Zopakoval názor Slovenska, že okrem povinného rozdeľovania migrantov podľa kvót existujú aj iné formy solidarity, ktorú SR aktívne prejavuje. Ocenil, že podľa Kurza by sa nemali štáty EÚ deliť na "dobrých a zlých".



"Je to o systéme, v ktorom každá krajina urobí niečo, čo potom ako celok dáva zdravý výsledok," skonštatoval Pellegrini a pripomenul spoluprácu Slovenska s Rakúskom pri ubytovaní azylantov, prijatie asýrskych utečencov či príspevok do zvereneckého fondu pre Afriku pod správou Talianska.



Slovenský premiér pripomenul, že SR je prívržencom atómovej energie. Uistil však Rakúsko, že Slovensko urobí všetko pre to, aby jeho jadrové elektrárne spĺňali najprísnejšie bezpečnostné kritériá.







V otázke rokovaní o rozpočte EÚ pre obdobie 2021-27 Pellegrini vyslovil želanie, aby sa ich podarilo uzatvoriť počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ, inak "bude Európa niekoľko mesiacov stáť". Pripomenul, že na budúci rok sa majú konať eurovoľby a následne bude vznikať nová Európska komisia, čo proces prijímania rozpočtu zdrží.



Rakúsko je zástancom úspornejšieho rozpočtu EÚ po vystúpení Británie. Pellegrini v tejto súvislosti vyzval jednotlivé krajiny EÚ na väčšiu otvorenosť v debate. "Možno ak niektoré krajiny majú dostať menšie zdroje, ako dostali v predchádzajúcom programovom období, mali by mať väčšiu flexibilitu v tom, ako tieto peniaze a na aké priority môžu použiť," načrtol slovenský premiér možné kompromisné riešenie.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec