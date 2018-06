Pellegrini: Pri reforme azylového systému EÚ nebude SR prehlasovaná

Slovensko už v minulosti bolo prehlasované systémom kvalifikovanej väčšiny.

Brusel 29. júna (TASR) - Členské krajiny Európskej únie budú musieť dospieť ku konsenzu pri reforme spoločnej azylovej politiky. Už sa nestane, že by bolo Slovensko prehlasované systémom kvalifikovanej väčšiny. Na margo záverov dvojdňového summitu EÚ to v piatok v Bruseli uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini.



Reforma Dublinského nariadenia (Dublin III) mala byť jedným z hlavných bodov júnového zasadnutia Európskej rady, členské krajiny sa však pod taktovkou bulharského predsedníctva v Rade EÚ nedokázali dohodnúť na kompromise, ktorý by hlavy štátov a vlád na summite odobrili. Rokovania s cieľom dospieť k zhode medzi členskými štátmi na túto tému prevezme od 1. júla rakúske predsedníctvo.



Pellegrini v tejto súvislosti upozornil, že pri reforme spoločnej azylovej politiky sa nestane, že by bolo Slovensko prehlasované systémom kvalifikovanej väčšiny. "Tak, ako sa to už raz stalo," uviedol. Bolo to v septembri 2015 na Rade EÚ pre vnútorné záležitosti, keď sa prijal dočasný mechanizmus kvót na prerozdeľovanie utečencov z územia Grécka a Talianska.



"Povedal som to otvorene niektorým z lídrov, že by aj z našej strany tá nedôvera v niektoré dokumenty nebola taká veľká, ak by sme už raz neboli obídení a pri povinných kvótach bolo použité hlasovanie väčšiny. To vnieslo určitú nedôveru a preto my musíme opatrne čítať a sledovať každú jednu vetu a vyjadrenia, aby tam neboli nejaké zadné dvierka," konštatoval Pellegrini.



V záveroch Európskej rady sa k tomuto bodu uvádza: "Musíme dosiahnuť konsenzus o Dublinskom nariadení, aby sme ho zreformovali na základe rovnováhy medzi zodpovednosťou a solidaritou". Dokument neposkytuje časový harmonogram na dokončenie reformy azylovej politiky.



Spravodajca TASR Jaromír Novak