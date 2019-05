Pellegrini: Stretnutie s Trumpom bolo priateľské, výrazne sa predĺžilo

Na záver sme sa zhodli, že medzi SR a USA nie sú problematické otvorené oblasti, práve naopak vzťahy sú na vysokej dobrej profesionálnej a priateľskej úrovni.

Washington 3. mája (TASR) - Spoločné stretnutie premiéra Petra Pellegriniho a amerického prezidenta Donalda Trumpa bolo jedno veľmi príjemné, priateľské a konštruktívne stretnutie, o čom svedčí aj doba stretnutia medzi štyrmi očami, ktorá sa predĺžila skoro na dvojnásobok. Celkovo dohodnutý čas presiahol dohodnutý limit 15 minút, predstavitelia si mali čo povedať. Na tlačovej konferencii pre médiá to uviedol v piatok slovenský premiér.



Pred stretnutím mal zdravý rešpekt, ale ten sa vzhľadom na priateľskú atmosféru skoro rozplynul. Zo stretnutia odchádzal s príjemnými pocitmi. Je o tom presvedčený aj na základe reakcií, ktoré slovenská delegácia zanechala. Prezident Trump bol podľa neho veľmi spontánny.



Slovensko dostalo historickú partitúru vojenských pochodov z predvojnového obdobia v kožennom viazaní a väzbe. Na Slovensku skúsia, aby jednu zo skladieb nacvičil aj armádny zbor. "Možno pri návšteve prezidenta Trumpa mu z nej môžeme zahrať," dodal Pellegrini.



"Absolútne úspešná, ja som šťastný," odpovedal minister Lajčák na otázku, či bola návšteva úspešná.



"Vážime si, že aj delegácia prezidenta bola zložená z vysokých predstaviteľov, ako amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, takže nešlo o zdvorilostnú návštevu, ale v plnom formáte ako má byť s prezidentom na štyri oči, aj s plenárnym rokovaním," konštatoval Pellegrini.



Diskutovali aj o boji proti nelegálnej migrácii. Americký prezident ocenil prístup SR k členstvu v NATO a plnenie si záväzkov. "Hovorili sme aj o vzťahoch USA a Slovenska v oblasti hospodárskej spolupráce. Dotkli sme sa aj otázky stále nedoriešených kvót na vozidlá," uviedol Pellegrini, pričom v tejto otázke aj naďalej prebiehajú rokovania. Snaha je dohodnúť sa na nulovú sadzbu na oboch stranách. "Rozhodnutie z americkej strany zatiaľ nepadlo, ja som mal ale možnosť vysvetliť, aké dopady by takéto rozhodnutie malo na jedného zo strategických spojencov v Európe," dodal.



Prezidenta Trumpa pozval na návštevu SR, pozvanie sa však neviaže na konkrétny dátum a udalosť. "Smerovali sme ho k tomu, že ak by bol v našej časti Európy. Boli by sme radi, keby sme ho mohli privítať na Slovensku," dodal. Rovnako ocenil aj ekonomické parametre SR.



Na záver sme sa zhodli, že medzi SR a USA nie sú problematické otvorené oblasti, práve naopak vzťahy sú na vysokej dobrej profesionálnej a priateľskej úrovni.



"Išlo o vrelé privítanie a pre nás bolo veľkou cťou absolvovať túto návštevu," povedal.



Ako ďalej minister Lajčák uviedol, premiér ocenil počas stretnutia angažovanosť USA v strednej Európe. "Hovorili sme o otázkach energetickej bezpečnosti Nordstream 2, na ktorý máme rovnaký názor, či ilegálnej migrácii, a zaujímal ich náš názor na Ukrajinu," uzavrel. Otázka obrannej spolupráce nebola predmetom rokovaní.



Návšteva premiéra Pellegriniho prebieha na pozvanie amerického prezidenta aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. Z oblasti strednej Európy tento rok už absolvovali návštevu Bieleho domu rakúsky kancelár Sebastian Kurz a český premiér Andrej Babiš. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol na Slovensku vo februári.